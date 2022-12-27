Даёшь, молодёжь!

Возраст молодёжи в Казахстане увеличили до 35 лет. Теперь в стране насчитывается шесть миллионов молодых людей.

Напомним, вопрос повышения предельного возраста молодёжи Казахстана до 35 лет поднимался в ходе заседания Совета по молодёжной политике при Президенте РК весной прошлого года. Как сообщила пресс-служба Акорды, вчера, 26 декабря, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения».

В документе содержатся такие новеллы, как увеличение возраста казахстанской молодёжи до 35 лет; законодательное закрепление понятий «индекс развития молодёжи», «социальные услуги молодёжи», «временно неустроенная молодёжь», «специалист по работе с молодёжью», «молодёжные трудовые отряды»; расширение функций молодёжных ресурсных центров; включение в основные направления государственной молодёжной политики повышения цифровой грамотности молодёжи и развития волонтёрства среди молодёжи. А также включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодёжью, правил создания, организации, обеспечения молодёжных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодёжи.

Также большое внимание в документе уделяется социальным вопросам. Так, говорится о приостановлении с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года; поэтапном увеличении размера базовой пенсии; повышении максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 месячных расчётных показателей; повышении размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45 процентов от среднемесячного дохода; монетизации гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи; исключении требования о подтверждении платёжеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.

Отметим, что текст закона публикуется в печати.

Александра Исаева