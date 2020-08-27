Даёшь интернет!

С приближением нового учебного года проблема покрытия Интернетом населённых пунктов республики, в том числе и Восточно-Казахстанской области, становится всё более явной.

До начала учебного года остаются считанные дни. Многие школьники и их родители переживают на счёт организации дистанционного обучения в условиях отсутствия Интернета или его медленной работы. Эту злободневную тему обсудили вчера в Службе центральных коммуникаций.

По словам председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, с начала действия режима чрезвычайного положения в Казахстане наблюдалось резкое увеличение потребления трафика.

– Кроме того, после объявления ЧП продажи по услуге Интернет в марте и апреле возросли на 91 процент по сравнению к продажам января и февраля этого года и на 88 процентов к аналогичному периоду прошлого года, – сообщил Куанышбек Есекеев. – В результате только за период ЧП абонентская база пользователей Интернет у «Казахтелекома» увеличилась на три процента и составила 1,6 млн абонентов широкополосного доступа (ШПД).

В конце 2018 года «Казахтелеком» начал реализацию проекта по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в сельских населённых пунктах. В рамках этого проекта широкополосным доступом к высокоскоростному Интернету обеспечат почти 2,5 тысячи госучреждений – органов местного самоуправления, отделений полиции, больниц и школ – в 828 сёлах страны. На базе подключений к ВОЛС сотовые операторы республики построят сети покрытия мобильным интернетом как этих сёл, так и близлежащих к ним посёлков с населением не менее 250 человек.

По мнению Куанышбека Есекеева, это даст возможность сельским образовательным учреждениям организовать систему дистанционного обучения, а ученикам и учителям – получить доступ к новым источникам информации, устранив цифровое неравенство между городскими и сельскими школами.

Так, на сегодняшний день к оптоволоконным линиям связи подключены 1890 госучреждений из 2,5 тысячи планируемых в 619 сельских населённых пунктах, в их числе – около 700 сельских школ. В стадии завершения работы по подключению государственных учреждений в Восточно-Казахстанской области, где линии ВОЛС построены до 76 сёл и по планам осталось охватить 13 сельских населённых пунктов.

Отметим, скорость доступа к сети Интернет, проводимого в отдаленные сёла, составляет для школ не менее 10 Мбит/с, для остальных госучреждений – не менее 20 Мбит/с. Этого должно быть достаточно для того, чтобы гарантировать школьникам и учителям нормальное функционирование дистанционного образования.

Как подчеркнул председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Виталий Ярошенко, в настоящее время из 6 459 населённых пунктов обеспечены широкополосным доступом к Интернету 4 646. К слову, в Восточном Казахстане 704 населённых пункта, 389 из них имеют ШПД по проводным и беспроводным технологиям.

– Для обеспечения казахстанцев качественным Интернетом, в стране одновременно реализуются два масштабных проекта. Один из них — в рамках ГЧП «Обеспечение ШПД сельских населённых пунктов по технологии ВОЛС». До конца 2020 года он охватит 3 718 госорганов и бюджетных организаций в 1257 сёлах, будет проложено 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, – сказал Виталий Ярошенко.

Второй проект касается обеспечения мобильным ШПД сельских населённых пунктов, в которых проживает более 250 человек. Так, 4 июля подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и операторами сотовой связи.

На данный момент к мобильному ШПД подключены 46 сельских населённых пунктов по стране, один из них – в Восточно-Казахстанской области. Оставшиеся будут подключены до конца 2020 года.

Ания Есмухамет