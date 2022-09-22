Разные-равные

«Дай мне шанс победить!»

22.09.2022
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На базе легкоатлетического центра Ольга Рыпакова в Усть-Каменогорске стартовал чемпионат РК среди спортсменов Special Olympics по дисциплинам лёгкой атлетики.

В областном центре собрались команды атлетов из разных регионов республики. Участники соревнований не простые атлеты, а особенные люди с ментальными нарушениями. Долгие годы общество относилось к ним как к не приспособленным к жизни в социуме гражданам, пока в 1963 году сестра американского президента Джона Кеннеди Юнис Кеннеди Шрайвер в своём доме не открыла спортивный дневной лагерь для детей и взрослых с задержкой умственного развития, чтобы изучать их способности. Результаты работы с первыми группами показали, что люди с проблемами ментального здоровья могут добиваться хороших результатов в различных видах спорта. Так возникло международное Специальное Олимпийское движение, к которому в 1993 году присоединилось ОО «Казахстанская Специальная Олимпиада» (КСО) или Special Olympics Kazakhstan.

– Наша организация через спорт адаптирует людей с особыми потребностями в социуме. В год мы проводим около десяти мероприятий по всему Казахстану. Сегодняшнее – по лёгкой атлетике, но наши спортсмены занимаются баскетболом, волейболом, футболом, плаванием и многими другими видами спорта, в том числе зимними, – рассказывает генеральный директор ОО «Казахстанская Специальная Олимпиада» Любовь Червонных. – На сегодняшний день, по статистике нашей организации, в Special Olympics участвуют двадцать пять тысяч атлетов по всему Казахстану.

По словам Любови Червонных, занятия спортом положительно влияют не только на физическое, но и на ментальное здоровье особенных спортсменов. Они становятся более уверенными в себе, у них появляется стремление к чему-то новому.

– Особенно это заметно после международных соревнований, ребята видят, насколько тренированные их соперники из других стран, и стараются повышать свой уровень в спорте. Также повышается интерес к спорту среди людей с ментальными нарушениями, к примеру, на этом чемпионате очень много тех, кто прежде не принимал участия в движении Special Olympics. Это радует, – говорит Любовь Червонных.

К слову, с международных соревнований особенные спортсмены возвращаются не с пустыми руками, регулярно завоёвывая золотые, серебряные и бронзовые медали. Один из таких – трёхкратный чемпион по пауэрлифтингу, 28-летний Иван Алиев из Акмолинской области. Золотую медаль молодой человек завоевал на Всемирных специальных летних Олимпийских играх в Абу-Даби в 2019 году. В Усть-Каменогорск он приехал как легкоатлет, но этим виды спорта, в которых он задействован, не ограничиваются.

– Я с двенадцати лет занимаюсь спортом. Сегодня буду участвовать в прыжках в длину и в беге на 100 метров. Очень люблю играть в футбол, бегать, прыгать и ещё петь, – рассказывает о себе Иван.

Спортсмен говорит, что Усть-Каменогорск ему понравился, город красивый.

– Ваня выступает на соревнованиях различного уровня по многим видам спорта, до пандемии были с ним в Абу-Даби. Ещё он штангист, играет в мини-футбол, волейбол и баскетбол. А на 2023 год я его уже готовлю на соревнования по пауэрлифтингу в Германии. В 12 лет он перешёл в наш центр из интерната, с тех пор увлекается спортом и даже поёт, но только не танцует, – с улыбкой отмечает тренер Ивана Алиева.

Восточный Казахстан на соревнованиях представили команды из областного центра, района Алтай и Риддера.

– На чемпионат мы привезли восемь спортсменов в возрастных категориях от 12 до 15 лет и от 15 лет до 21 года. Они выступают в таких дисциплинах, как бег на дистанцию 100 и 200 метров, эстафетный бег и прыжки в длину с места. В нашей школе учится много детей, среди которых мы выбираем самых сильных и на своих занятиях оттачиваем каждый элемент выступления, – рассказывают учителя физической культуры специальной коррекционной школы № 7 города Риддера Сергей Сулейменов и Ольга Матунова.

Для риддерских ребят это не первое соревнование. Трое ведущих спортсменов школы приезжали на такой же чемпионат в 2019 году, также до карантина ребята выезжали на республиканские игры «Жулдызай», занимали призовые места и даже становились чемпионами.

В первый день соревнований состоялось официальное открытие чемпионата РК по лёгкой атлетике среди спорт-
сменов Special Olympics, на котором генеральный директор Special Olympics Kazakhstan поблагодарила акимат Восточно-Казахстанской области, а также Управление образования и Управление физической культуры и спорта за поддержку в проведении мероприятия.

– Поздравляю вас с праздником спорта, праздником общения и здоровья. Хочу поприветствовать всех гостей турнира на благодатной земле Восточного Казахстана. Всем желаю красивых побед. Само по себе участие в таких больших соревнованиях – это уже ваша победа, – сказал исполняющий обязанности руководителя Управления физической культуры и спорта ВКО Серик Кусумбаев, приветствуя участников чемпионата.

Действительно, для спортсменов каждое соревнование, каждый старт и прыжок – это невероятное усилие над собой, им приходится не просто быть готовым физически, но и уметь сосредоточиться на задании тренера, чётко выполнить его установки.

– Наши ребята от восьми лет и старше занимаются так долго, как им позволяет здоровье. На данный чемпионат мы привезли восемь участников, они заявлены на всех дисциплинах – от прыжков до бега и метания мяча. Проблемы в подготовке спортсменов с нарушениями ментального здоровья, конечно, есть, и в первую очередь, это внимание, бывает сложно научить их правильно выполнять упражнения, но мы занимаемся с удовольствием, – делится тренер филиала Special Olympics по ВКО Раиса Паладьева.

В любом случае, для каждого из этих ребят такие поездки – целое приключение, знакомство с новыми людьми, новые друзья и новые города на карте их путешествий.

– В программу наших соревнований входит бег на пятьдесят, сто и двести метров, прыжки в длину с места, метание мяча и смешанная эстафета четыре по сто метров. Сегодня по всем дисциплинам проходят предварительные соревнования, завтра будут финальные забеги, – сообщил судья чемпионата и главный тренер восточноказахстанских пара- и сурдоолимпийцев по лёгкой атлетике Мутан Сабитов.

По словам тренера, ребята стараются максимально выкладываться на своих выступлениях, радуются стартам и не расстраиваются, если что-то не получается, ведь для них участие на турнире – уже большая победа.

Спортивный праздник для особенных детей и взрослых начался с выноса флага организации и декларирования клятвы атлетов Special Olympics.

– Дай мне шанс победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке, – произнёс координатор и лидер атлетов Андрей Косихин, которому вторили все участники.

Говорят, самые сильные и смелые люди – это спортсмены, но это выражение вдвойне верно для спортсменов Special Olympics.

Аяужан Утеулинова

Фото автора

22.09.2022
868

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