Давайте разбираться!

В Новопокровском сельском округе Бородулихинского района многие социальные вопросы решаются благодаря содействию местного Совета общественного согласия.

В апреле 2017 года в Новопокровском сельском округе создали Совет общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана при Доме дружбы Бородулихинского района. Его председателем стал местный предприниматель, общественный деятель Анатолий Романов.

Важно для каждого

Совет является консультативно-совещательным органом при акимате Новопокровского сельского округа. В своей деятельности он руководствуется Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами.

Как рассказала секретарь Совета общественного согласия Новопокровского сельского округа Татьяна Поухова, созданные Советы выполняют важные для общества функции и задачи. Основной из них является консолидация институтов гражданского общества, политических и неправительственных организаций, иных объединений в целях укрепления и развития казахстанской идентичности на принципе гражданства, общественного согласия и общенационального единства в обществе.

В частности, анализируют ситуацию, дают рекомендации по предупреждению и разрешению социальных и иных конфликтов, разрабатывают предложения по укреплению стабильности, общественного согласия и общенационального единства, а также по совершенствованию механизма взаимодействия между государственными органами и общественными институтами.

– Совместно с ветеранскими, молодёжными, культурными, общественными и этнокультурными объединениями Совет общественного согласия Новопокровского сельского округа участвует в пропаганде и реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, – пояснила Татьяна Поухова. – А также в предупреждении и профилактике социальных вопросов, реализации практических мер по урегулированию разногласий и споров, недопущению ситуаций, способствующих возникновению очагов социальной напряжённости.

По её словам, также Совет помогает развитию благотворительности, медиации и системы общественного контроля на местах. Местные исполнительные органы оказывают содействие в выполнении возложенных на него задач.

День рыбака

Ежегодно в начале года проводятся заседания СОС, где составляется и утверждается годовой план работы. Вносятся предложения и замечания. В состав Совета входят представители этнокультурных объединений округа, люди с активной гражданской позицией.

Так, с начала текущего года согласно плану работы, совместно с сельской библиотекой, школой и акиматом проводились уроки мужества, приуроченные ко Дню вывода войск из Афганистана. К 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло награждение юбилейными медалями участников и ликвидаторов этой страшной аварии.

Совет принимал активное участие в ежегодном митинге у обелиска в День Победы, а также в акции «Зажги свечу памяти». Всех тружеников тыла поздравляли на дому. Ко Дню пожилых людей проводили благотворительные акции.

– Мы регулярно принимаем участие совместно с местным Домом культуры, библиотекой и акиматом в праздновании государственных и национальных праздников в округе, – отметила Татьяна Поухова. – Много задач выполнено по благоустройству села – установлен хоккейный корт, проведены реконструкция русла реки Джура, облагораживание территории кладбища.

Эффективно выстраивается работа с Советом ветеранов. Совместными усилиями организована установка мемориальных плит в парке Победы. Ежегодно к 9 Мая с участием школьников проводятся субботники у обелиска.

В этом году по инициативе и при спонсорской поддержке председателя СОС впервые в округе на местном водоёме провели День рыбака. Эту традицию решили продолжить.

Взаимопонимание и спокойствие

Как отметили представители местного исполнительного органа, за этот период в ГУ «Аппарат акима Новопокровского сельского округа» поступало немало обращений от граждан по разногласиям и спорным вопросам. Их тематика, в основном, носила жилищно-бытовой характер.

Например, в одной из квартир в доме на несколько владельцев никто не проживал, соответственно зимой она не отапливалась. Это доставляло неудобства остальным жителям. Решить вопрос удалось благодаря содействию представителей Совета. В пустующее жильё заселили квартирантов.

Также устранили разногласия по земельному вопросу между двумя соседями. При содействии СОС, Совета ветеранов и Совета матерей убедили их найти правильное решение, обратившись в земельный комитет для повторного замера территории.

Поступало коллективное обращение от пастухов о нехватке пастбищных угодий. При помощи Совета договорились, что пастбище разделят по секторам, где они будут пасти скот по очереди.

Ещё одно коллективное обращение поступило от жителей по поводу плохого водоснабжения в летний период. Чтобы проанализировать ситуацию, Совет общественного согласия создал комиссию с привлечением профильных специалистов. В результате проблема была решена после замены трубы на более подходящий диаметр.

– Решая такие вопросы при содействии Советов, можно предотвратить конфликтные и спорные ситуации, – убеждены представители Совета общественного согласия Новопокровского сельского округа. – Будет взаимопонимание между населением и местными исполнительными органами, будет и благополучие в селе.

Марк Касымов

Бородулихинский район