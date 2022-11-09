Вести из районов

Давайте поиграем

09.11.2022
877

В школах Аягозского района решили творчески подойти к организации учебного процесса, используя на уроках элементы национальных игр.

Рассмотреть такую возможность педагоги решили на семинаре «Повышение значимости национальных игр». Встреча состоялась на базе средней школы № 6 города Аягоза, в ней приняли участие 36 учителей физической культуры. В разговоре они уделили особое внимание выбору эффективных методов и приёмов обучения, развитию опыта, обмену новыми идеями.

Педагоги уверены, что физическая культура, как дисциплина, занимает особое место в воспитании личности. Она способствует физическому развитию школьника, формированию социальных, самостоятельных и духовных качеств. В системе образования физическая культура направлена на формирование у детей здорового образа жизни.

– Бесспорно, казахские национальные игры являются одним из главных инструментов развития ребёнка, – отметила директор школы Ж. Сапақова. – Их использование в процессе обучения уже доказало свою эффективность.

Марк Касымов

Аягозский район

09.11.2022
877

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