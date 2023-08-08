Давайте договоримся?

«Специалист, который лечит конфликты» – так зачастую называют медиаторов. Традиционно пятого августа во всех регионах РК под эгидой Ассамблеи народа Казахстана отмечают День медиации, приуроченный к дате введения в действие Закона РК «О медиации».

С латинского языка слово «медиация» переводится как посредничество. Это одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей, беспристрастной стороны. Человека, который занимает нейтральную позицию и помогает договориться, называют медиатором.

Медиация выступает инструментом разрешения межкорпоративных и внутрикорпоративных споров, споров в банковской и страховой сферах, конфликтов на работе или в семье. Также медиаторы могут помочь при разногласиях, связанных с авторским правом и интеллектуальной собственностью и во многих других случаях.

Ежегодно пятого августа Ассамблея народа Казахстана по всей стране проводит Единый республиканский день медиации.

На базе Дома дружбы – центра общественного согласия прошёл семинар-тренинг «Развитие медиации – безопасный путь модернизации страны». В мероприятии приняли участие специалисты из разных уголков региона.

– Ассамблея народа Казахстана начала поддерживать это направление с 2015 года. На базе домов дружбы открылись кабинеты медиации, – рассказал заместитель руководителя Дома дружбы – центра общественного согласия ВКО, председатель молодёжного движения «Ассамблея жастары» Равиль Юнусов. – К слову, наш Дом дружбы первым в Казахстане открыл кабинет виртуальной медиации. Эта практика хорошо себя зарекомендовала во время пандемии – кабинет стал площадкой для разрешения многих конфликтных ситуаций, не выходя из дома. Наши профессиональные медиаторы работают по разным направлениям, одно из таких – школьная медиация. Мы обучили много ребят основам, рассказали им о возможных путях решения конфликтов. Сегодня видим результаты своего труда. Отмечу вовлечённость этнокультурных объединений, появилось такое направление, как этномедиация.

Также в Усть-Каменогорске четвёртый год работает центр медиации, специалисты которого оказывают восточноказахстанцам профессиональную помощь по разным вопросам.

– В нашем центре созданы все необходимые условия, – подчеркнула руководитель центра медиации «Шанырак» Восточно-Казахстанской области Елизавета Абдрахманова. – Люди могут прийти к нам и разрешить имеющиеся вопросы, при этом стороны могут даже не встречаться друг с другом. Если раньше жители не понимали, что такое медиация и как она работает, то сейчас количество желающих решить вопросы мирным путём значительно выросло.

Во многом добиться таких результатов удалось благодаря слаженной работе всех структур, регулярному повышению квалификации медиаторов, а также широкой информационной поддержке. Как отметила профессиональный медиатор, руководитель центра медиации и права ULAN Тулетай Танекенова, использование медиативных технологий помогло практически свести к нулю досудебные иски.

В центре трудятся девять профессиональных медиаторов, из них четверо – педагоги. Также в Уланском районе работают 22 общественных медиатора и 120 школьных медиаторов, причём среди них есть как учителя, так и дети.

– Мы начали работать с детьми, чтобы они знали, что есть альтернативные методы разрешения споров, – пояснила Тулетай Танекенова. – Есть дебатный клуб, на базе которого проводим различные мероприятия, обыгрываем ситуации из реальной жизни. Учим людей, что решать спорные моменты путём медиации – значит, экономить время, финансы и нервы.

В рамках Единого республиканского дня медиации прошёл День открытых дверей в кабинетах медиации, а лучшим специалистам, внёсшим весомый вклад в развитие этой сферы в нашем регионе, вручили благодарственные письма. Также отметили трудовые коллективы, которые зарекомендовали себя как организации с неконфликтной средой. В целом, подчеркнули участники мероприятия, совместная работа Ассамблеи народа Казахстана и медиаторов – залог мира и согласия в нашем общем доме – Республике Казахстан.

Александра Исаева