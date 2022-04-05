Давать не рыбку, а удочку

По такому принципу аким Семея Бакытжан Байахметов предлагает решать в регионе проблему безработицы среди молодёжи.

Чтобы количество представителей категории NEET среди молодых семейчан не увеличивалось, а сокращалось, Бакытжан Баяхметов предложил самостоятельным отделам акимата привлечь безработную молодёжь к общественным работам по санитарной очистке Семея. А ещё – изучить и поддержать перспективные проекты молодых людей, связанные с благоустройством города и бизнес-идеями.

На совещании в акимате Семея, где обсуждались итоги реализации молодёжной политики Семейского региона, подняли один из самых острых вопросов – трудоустройство молодёжи. Как сообщила и. о. руководителя отдела внутренней политики Семея Жанна Уйсумбаева, в настоящий момент на предприятиях и в учреждениях региона трудятся 15328 человек. Больше всего молодёжи занято в сфере здравоохранения (1391 человек), образования (782 человек), военной службы (889 человек) и правоохранительных органах (249 человек).

Однако есть целая «армия», не менее двух тысяч человек, молодёжи категории NEET – тех, кто не учится и не работает. Трудоустроить их, дать возможность реализовать свой потенциал, зарабатывать на достойную жизнь – вот задача, которую необходимо решить.

– В этом году планируется трудоустроить 200 человек. Куда мы будем их направлять? С весны до осени нам нужна рабочая сила на очистку улиц, парков, подрезку деревьев вдоль улиц. Кроме того, в городе практически никто не занимается очисткой тротуаров. Поручаю до 10 апреля вместе с коммунальными предприятиями города и подрядчиками детально рассмотреть потребность в рабочих из числа молодёжи, – дал поручение руководителям коммунальных служб Бакытжан Байахметов.

Помимо этого, по его мнению, необходимо всеми имеющимися ресурсами поддержать иниицативную молодёжь, предлагающую проекты по благоустройству территории города и региона. Например, группа молодых людей выступила с предложением по обустройству городского пляжа в левобережной части Семея. Есть также интересные бизнес-идеи, как, например, производствао мороженого из кумыса.

Аким города поручил изучить все подобные наработки, активно привлекая молодых людей в решение социально-экономических вопросов, и при необходимости выделить для реализации их проектов государственные гранты.

Отметим, в 2021 году государственные гранты по 583,4 тыс. тенге на реализацию новых бизнес-идей получили 52 участника, которые начали своё дело. Общая сумма малых грантов составила 30,337 млн тенге. В текущем году на обучение основам предпринимательства по проекту «Бизнес Бастау» направлено 22 человека, из них шестро уже получили гранты.

Екатерина Гуляева

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Семей