Давайте делать добрые дела! 

В День благодарности, когда все этносы Казахстана говорят друг другу «спасибо», даря свет и тепло, в области дан старт республиканской акции «30 добрых дел» в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия общественные деятели, представители этнокультурных объединений, активисты Ассамблеи народа Казахстана ВКО собрались, чтобы сказать «спасибо» друг другу за доброту и гостеприимство в те годы, когда многие были депортированы в страну. Кроме того, был дан старт акции «30 добрых дел» под эгидой 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.

Заместитель руководителя Управления внутренней политики ВКО Ирина Смит отметила, что День благодарности стал олицетворением дружбы, сплочённости и созидания.

– Символично, что он отмечается в день рождения Ассамблеи народа Казахстана, которая была создана по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Наша область – яркий пример того, как в дружбе и взаимопонимании проживают 105 этносов. История показывает, что казахстанский народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах, и мы знаем, насколько важно беречь межэтническое согласие.

Ирина Смит подчеркнула, что в областной план празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан вошли 197 мероприятий и проектов, из них восемь – международного уровня, 38 – республиканского, 151 – на уровне региона. В течение года запланирована сдача 47 социальных объектов, жилья, реализация инвестпроектов. Особое внимание будет уделено развитию волонтёрского движения и благотворительности. Именно поэтому в феврале был дан старт республиканскому марафону добрых дел, а в первый день весны по всей стране запустили акцию «30 добрых дел». К ней присоединились все Дома дружбы области, чтобы помочь землякам, нуждающимся в поддержке.

Первые добрые дела не заставили себя долго ждать. В Усть-Каменогорске горожан подвозило бесплатное такси «Достық», а в ходе поездки жители города могли узнать интересную информацию о Дне благодарности, деятельности Ассамблеи народа Казахстана из уст активистов и сотрудников Дома дружбы.

А в Доме дружбы Катон-Карагайского района вручили подарки многодетным семьям, помощь данной категории населения также оказали в районе Алтай. В Глубоковском районе дорожно-строительная компания пообещала благоустроить детскую площадку и обустроить велотрек в селе Уварово. Кроме того, в старт акции «30 добрых дел» включена помощь одиноким престарелым жителям города Курчатова.

На протяжении всего года волонтёры этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана ВКО будут добавлять добрые поступки в самостоятельно изготовленный тайказан, который станет настоящим символом сплочения и единства народа Казахстана и 30-летия Независимости республики. А в завершение юбилейного года этнокультурные объединения области соберутся вновь, чтобы подвести итоги.

Дарья Антон