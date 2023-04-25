Дать путёвку в жизнь

Президент РК Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал проблемы молодёжи и предлагал по ним конкретные решения. И сегодня молодёжь Казахстана, в том числе и восточноказахстанская, находится в интенисивном потоке положительных изменений.

Итоги реализации молодёжной политики за первый квартал текущего года подвели представители областных управлений общественного развития, координации занятости и социальных программ и руководители молодёжных ресурсных центров.

В ВКО эффективно работает сразу несколько государственных программ и социальных проектов, направленных на реализацию молодёжной политики, в том числе и те, что акцентированы на работе с незанятой молодёжью, относящейся к категории NEET. Кроме того, успешно действуют национальные проекты и программы «С дипломом в село», «Жасыл ел», «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», социальные рабочие места и общественные работы. Все они нацелены на трудоустроство молодёжи как на временной, так и на постоянной основе.

В рамках обсуждения итогов работы участники встречи подняли вопросы о грантах для воплощения новых бизнес-идей, реализации проекта «Жасыл ел» и проведения традиционного молодёжного фестиваля «Студенческая весна».

По словам специалистов Управления общественного развития, в текущем году будет продолжена реализация национального проекта «Жасыл ел» по трудоустройству школьников, студентов и безработной молодёжи в летнее время. Уже в течение многих лет «Жасыл ел» помогает молодым людям получать финансовую поддержку, привлекая их в свои «зелёные» отряды.

Необходимую информацию об участии в проекте можно получить в молодёжных ресурсных центрах своего населённого пункта. Кстати, там же молодые люди могут узнать о действующих госпрограммах и трудоустройстве, приобретении жилья. Проконсультироваться по вопросам открытия собственного бизнеса можно в центрах Jastarga kenes, которые открыты во всех городах и районах.

По словам и.о.директора областного молодёжного ресурсного центра Данияра Жунусова, в настоящее время в ВКО действуют 12 таких организаций, которые осуществляют совместную профориентационную работу с вузами и колледжами региона, реализуют ряд волонтёрских проектов и проводят ежедневную работу с разными категориями молодёжи.

– В регионе уделяется большое внимание образованию молодёжи, оказывается содействие в занятости молодых людей, строятся студенческие общежития, выделяются гранты на реализацию новых бизнес-идей и стартап-проектов. Ежегодно более 400 грантов получают молодые люди в рамках регионального проекта «Білікті маман», открыты пять Центров компетенций на базе колледжей, – поделился впечатлениями от встречи член Совета по делам молодёжи акимата Усть-Каменогорска Руслан Исраилов.

Напомним, что с 2023 года у государства появился ещё один действенный инструмент поддержки предпринимательских инициатив молодёжи – льготное кредитование молодых предпринимателей в возрасте от 21 года до 35 лет при ставке 2,5% годовых.

Как сообщила руководитель отдела занятости населения Управления координации занятости и социальных программ Альбина Уакбаева, срок кредитования по программе составляет до пяти лет, а для сферы животноводства – до семи лет. Кроме того, предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения. Его продолжительность не превышает 1/3 продолжительности всего срока предоставления микрокредита.

На днях в ВКО объявлен старт приёма заявок на получение льготного кредита.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой