Дарят поддержку и внимание

Урджарский детский центр оказания специальных социальных услуг отметил десятилетие со дня открытия.

В настоящее время в центре оказывают восемь видов социальных услуг 56 детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в возрасте от трёх до 18 лет. При этом 26 воспитанников посещают общеобразовательную школу. В учреждении работают 90 специалистов.

– Идея об открытии подобного центра для детей-инвалидов в Урджарском районе принадлежит известному в Казахстане предпринимателю Нурлану Каппарову. Основатель центра – почётный гражданин района Рысхан Жанкушикова. Всю свою сознательную жизнь она посвятила социально-экономическому развитию нашего района. За годы работы заместителем акима района Рысхан Жагыпаркызы отличилась высокими достижениями в различных направлениях, – отметил аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.

В целом с момента открытия учреждения в 2011 году услуги здесь получили 177 детей с особыми потребностями. Благодаря комплексной реабилитационной и образовательной программе у пяти воспитанников сняли инвалидность, девять ребят поступили в колледж, шестеро из них получили дипломы о среднем специальном образовании. Кроме того, среди воспитанников центра чемпион Кубка мира – Кубка Континентов по танцам на колясках Алексей Журавлёв.

Напомним, сейчас должность руководителя Урджарского детского центра оказания специальных социальных услуг занимает Салтанат Селиханова.

В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана, а также в честь юбилейной даты прошло благотворительное мероприятие, в ходе которого глава района поздравил руководство и коллектив центра и вручил им благодарственные письма. Также в программу вошли праздничный концерт, ознакомление с материально-технической базой центра и выставка творчества воспитанников.

Гульжан Естаева

Урджарский район