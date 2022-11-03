DARMEN предупреждает

В ВКО приводят в готовность службы, отвечающие за безопасность движения на дорогах в холодный сезон. Для содержания трасс областного и республиканского значения предусмотрели порядка 500 единиц снегоочистительной техники, а также обустроили десять пунктов обогрева.

Тёплая осень дала возможность автомобилистам региона повременить со сменой комплектов шин и пока не задумываться над трудностями, которые ежегодно возникают в зимнее время. Однако специальные службы области уже сейчас мобилизуют силы для обеспечения безопасности на загородных трассах.

– По прогнозу, первая декада ноября сохранится относительно тёплой, – отмечает руководитель ВК филиала «Казгидромет» Ляззат Болаткан. – Однако во второй половине месяца ожидается дождь, мокрый снег и неустойчивая погода. Осадки в пределах нормы. Декабрь и январь обещают быть снежными.

Для поддержания дорожного благополучия в сезон холодов в ВКО активно работают сотрудники ДЧС, ТОО «Казахавтодор» и АО «Казавтожол».

– В зимнее время по Восточному Казахстану и области Абай действуют 12 подразделений, – сообщил представитель областного филиала ТОО «Казахавтодор» Болат Журтбаев. – Мы располагаем 156 единицами снегоочистительной техники (КамАЗы, тракторы, грейдеры, погрузчики, бульдозеры). Также заготовили запас технической соли в объёме 410 тонн, угля в количестве 2810 тонн, 5470 кубометров противогололёдного материала.

Кроме этого, в план зимнего содержания входит пассивная борьба со снегом. Это подразумевает установку снегозадержательных щитов, заборов, нарезку траншей на снегозаносимых участках.

– Заборы предусмотрены на автодорогах Усть-Каменогорск – Алтай, Усть-Каменогорск – Шемонаиха, Усть-Каменогорск – Семей общей протяжённостью 2782 погонных метра, – уточнил Болат Журтбаев.

Представитель «Казавтодор» отметил, что на дорогах осуществляют патрулирование, чтобы вовремя выявить заметённые участки и оперативно расчистить путь. Также патруль реагирует на обращения водителей в круглосуточные службы «Казавтодор» и «ОблШыгысЖол» по номерам в Усть-Каменогорске 57-42-52, 8-705-798-05-99 и в течение часа-двух ликвидирует заносы.

– Не всегда в наших силах эвакуировать заглохший автомобиль, но мы обязательно оказываем помощь, если требуется доставить людей в пункт обогрева, – пояснил Болат Журтбаев. – Точки помощи действуют в посёлках Северное, Таврическое, Черемшанка.

По данным ДЧС, в Восточном Казахстане общая протяжённость отрезков дорог, подверженных снежным заносам, составляет 380 километров. Представители дорожных служб насчитывают порядка 137 потенциально опасных участков.

Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций департамента по ЧС ВКО Ринат Кондыбаев сообщил, что особое внимание уделили обустройству пунктов обогрева на трассах.

Всего их десять. Также в качестве пунктов обогрева выступают 18 придорожных кафе.

Для оказания экстренной медицинской помощи действует трассовый медико-спасательный пункт в селе Привольное Уланского района.

– Для ликвидации возможных ЧС зимой подготовлены 1525 человек и 382 единицы техники, – добавил Ринат Кондыбаев. – В случае осложнения обстановки на дорогах региона, для проведения аварийно-спасательных работ на вооружении ДЧС ВКО дополнительно имеются 104 единицы высокопроходимой техники.

Спасатели ДЧС ВКО обратили внимание населения на то, что не стоит игнорировать штормовые предупреждения.

– Для того чтобы водители могли ориентироваться в ситуации на дорогах, мы разработали мобильное приложение DARMEN, – напомнили в ДЧС. – Зимняя дорога – это всегда риск, поэтому, если вы планируете длительную поездку, заранее позаботьтесь о необходимых вещах, которые должны быть у вас в автомобиле.

Среди обязательных правил безопасности в первую очередь спасатели называют установку зимних шин. Также неплохо побеспокоиться о хорошем аккумуляторе, зарядном устройстве и, конечно, необходимом количестве топлива.

– Кроме этого, настоятельно рекомендуем иметь комплект тёплой одежды, запас еды, воды, трос, лопату, заряженный сотовый телефон, аптечку, фонарь, – перечисляют спасатели ДЧС. – Будут не лишними в машине паяльная лампа, свечи или спиртосодержащие таблетки на случай, если необходимо обогреть салон, когда машина не заводится.

Но если вам всё же нужна помощь на дороге, то всегда готовы прийти на помощь дежурные экстренных телефонных линий 112, 102, 101.

– На сегодняшний день наказания для автомобилистов, выехавших на трассу во время неблагоприятных погодных условий, не предусмотрено, – обратил внимание представитель ТОО «ОблШыгысЖол». – Однако водителя могут привлечь к административной ответственности за обход временного знака, запрещающего проезд по закрытой трассе.

Лилия Дроздова