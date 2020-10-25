Дарить свет души! 

BIZ BIRGEMIZ

Празднование Дня пожилых людей имеет большое значение для всего нашего общества. Этот важный день отмечается вот уже три десятка лет. Забота о старшем поколении – одна из приоритетных задач. Дарить свет души! 

За плечами наших ветеранов долгая жизнь, их знания, мудрость, жизненный опыт особенно нужны молодому поколению. Спонсоры и предприниматели города Семея, несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией, в очередной раз сделали этот день для наших подопечных более светлым и радостным, оказав им благотворительную помощь в виде продуктовых наборов. 

Коллектив и руководство КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 3 города Семея Восточно-Казахстанской области» в лице директора Айболата Каиркешевича Бекжасарова, а также подопечные нашего центра от души благодарят всех, кто не остался в стороне в такой знаменательный день. 

Особые слова благодарности хотим выразить директору супермаркета «12 месяцев» Олегу Немкову, руководству и сотрудникам торгового дома «Апрель», ТОО «Шығыс Ажар Торг» и лично Жанаргуль Жумагалиевой, магазину «Гастроном» в лице Геты Ворониной, работникам и руководству магазина и кафе «Береке-1», а именно – БақытСмаковой. 

Также горячо благодарим Александра Соловьёва (шинная компания «Эйкос»), Абдумухиба Каюмова (магазин «Эконом»), ДинаруЖумагулову (магазин «Асхат»), а также Константина Ларионова (магазин «Квартал»). 

Спасибо вам за доброту, за чуткость, понимание, 

Души прекрасной чистоту, заботу и внимание. 

Пусть каждый день ваш, каждый час благословенны будут. 

Спасибо, что вы есть у нас! Спасибо вам за чудо! 

Желаем вам доброго здоровья, процветания, светлых надежд, благополучия вам и вашим близким! 

Да не иссякнет лучик доброты в ваших сердцах! 

Коллектив и подопечные КГУ «ЦОССУ № 3 города Семея» 

 

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