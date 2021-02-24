Дарить добро без лишних слов

Восточноказахстанцы приняли участие в «Марафоне добрых дел».

Инициатива проведения этого общереспубликанского проекта принадлежит Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Именно Глава государства на церемонии закрытия Года волонтёра в Казахстане предложил на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел».

– Через несколько дней мы вступим в год 30-летия Независимости. Это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем своё будущее. Особое значение мы придаём содержанию юбилейных мероприятий будущего года. Каждое мероприятие должно иметь глубокий смысл и приносить пользу для общества, быть примером для подрастающего поколения, – сказал на церемонии закрытия Года волонтёра в Казахстане Касым—Жомарт Токаев. – В этой связи предлагаю на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят нашу страну, объединят общество.

Восточноказахстанцы поддержали инициативу Главы государства, организовав благотворительную акцию «Полка добра». Такие полки появились в Усть-Каменогорске.

– Запустился общереспубликанский проект «Марафон добрых дел», и мы поддержали эту акцию, – говорит директор КГУ «Молодёжный ресурсный центр» УВП ВКО Арайлым Есимбекова. – В 22 магазинах областного центра появились «Полки добра», где любой желающий может оставить продукты, а тот, кто нуждается, – взять их совершенно бесплатно.

Особенность благотворительной акции в том, что принять в ней участие может любой желающий, для этого не нужно переводить деньги – важно лишь желание помочь людям. Любой покупатель может оставить на такой полке в магазине крупы, макароны, консервы, хлеб и другие продукты. И любой, кто находится в трудной жизненной ситуации, может взять совершенно бесплатно с полки то, что ему действительно нужно. Даже если это будет буханка хлеба, для кого-то она может стать необходимой поддержкой.

– В нашу компанию с предложением обратились представители областного Молодёжного ресурсного центра. Мы поддержали идею, организовали «Полки добра» в трёх магазинах (Утепова, 2Б, Амурская, 2, Льва Толстого, 4/1). Если будет положительный эффект, обязательно увеличим количество таких полок в магазинах сети, – отметила управляющий сетью «Вкус маркет» Кристина Ващук. – Мы провели информационную работу с продавцами, каждый из них будет информировать посетителей об акции.

Одними из первых в акции приняли участие волонтёры и депутаты городского маслихата, наполнив несколько полок продуктами первой необходимости.

– Благодарю своих коллег, депутатов городского маслихата, волонтёров и предпринимателей, которые откликнулись на инициативу молодёжного центра, разместили и наполнили полки, – говорит Арайлым Есимбекова. – Призываю всех неравнодушных граждан других городов и районов поддержать нашу акцию и принять участие в «Марафоне добрых дел».

Дмитрий Одинцов

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