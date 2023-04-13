Даниал Ахметов: «Через два года в ВКО освоят все виды высокотехнологичной медицинской помощи»

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов подвёл итоги социально-экономического развития региона за прошлый год и обозначил приоритетные направления работы в текущем. Среди них – развитие агропромышленного комплекса, совершенствование сферы здравоохранения и образования, обеспечение населения доступным жильём, развитие приграничных районов и другие.

В рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по созданию общенационального пула инвестиционных проектов в области сформирован единый пул из 37 проектов на 904,5 млрд тенге в отраслях промышленности, энергетики, торговли, туризма и сельского хозяйства с реализацией до 2027 года.

Из них в прошлом году введено в эксплуатацию девять проектов на 71 млрд тенге, в текущем году запланировано восемь проектов на 42,5 млрд тенге.

В промышленном секторе в прошлом году завершён проект разработки полиметаллических и медно-колчеданных руд Стрежанского месторождения. Объём инвестиций составил 33 млрд тенге (Риддер-Полиметалл).

Намечено строительство горно-обогатительного комбината в Тарбагатайском районе мощностью до 25 млн тонн медной руды в год и объёмом инвестиций 217 млрд тенге, обогатительного комплекса по производству тантала, ниобия и лития в Уланском районе объёмом инвестиций 165 млрд тенге. Также завода по производству древесно-стружечных плит в Усть-Каменогорске мощностью 300 тыс. кубических метров в год. Стоимость проекта 72 млрд тенге.

Кроме того, в случае подтверждения запасов будет построена горно-обогатительная фабрика в Уланском районе по производству сподуменового концентрата (25 тыс. тонн) и карбоната лития (4 тыс. тонн в год). Проектный объём инвестиций – 100 млн долл. США (47 млрд тенге).

Ведётся работа по возобновлению деятельности градообразующего предприятия Серебрянского завода неорганических производств.

ЭКСПОРТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В агропромышленном комплексе региона реализуется 37 инвестиционных проектов на 238 миллиардов тенге, из них в прошлом году введено девять проектов, в этом году планируется завершить 13. Оставшиеся 15 проектов будут реализованы в течение следующих двух лет.

В регионе продолжается работа по переходу на высокорентабельные культуры с увеличением переработки сырья и выходом на рынки высококачественной готовой продукции.

Восточно-Казахстанская область традиционно специализируется на выращивании масличных культур. Так, на сегодняшний день они составляют 36 процентов посевных площадей, этот показатель планируется постепенно увеличивать.

К слову, для переработки сырья в прошлом году в Глубоковском районе запустили крупный маслоэкстракционный завод мощностью 300 тысяч тонн продукции в год. В этом году в Усть-Каменогорске строится ещё один на 50 тыс. тонн. В результате его возведения объём всей переработки маслосемян составит свыше 700 тысяч тонн, что позволит увеличить экспорт растительных масел в три раза, с 30 миллионов долларов до 90 миллионов долларов США.

– Необходимо менять структуру посевных площадей, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Управлением сельского хозяйства готовится специальная программа. Потому что масличные культуры – это экспортная продукция. Наличие заводов позволяет уже в этом году в три раза поднять экспортный потенциал.

В отрасли животноводства в прошлом году реализовано четыре проекта, в том числе построено и реконструировано три молочнотоварные фермы на тысячу голов. В планах в этом году претворить в жизнь семь проектов, включая возведение трёх молочнотоварных ферм на 1700 голов.

Также в области завершается реализация проекта по расширению бройлерного производства стоимостью 30 миллиардов тенге.

В скором времени начнётся строительство мясоперерабатывающего комплекса с комбикормовым заводом, селекционно-генетической площадкой и товарными фермами в Уланском районе стоимостью 117 миллиардов тенге. Предполагается, что его продукция будет экспортироваться в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Выход на полную мощность запланирован в 2025 году.

Ещё один перспективный проект – возведение птицефабрики яичного направления мощностью 120 миллионов штук яиц в год. По словам главы региона, его реализация позволит практически полностью закрыть потребность жителей области в этой продукции.

Ежегодно увеличивается производство рыбы. Если в 2021 году количество товарной продукции составляло 480 тонн, то уже в прошлом году этот показатель увеличился почти в три раза. Даниал Ахметов отметил, что к 2030 году планируется рост в 20 раз, или до 10 тысяч тонн рыбы в год.

В рамках исполнения поручения Главы государства «Принять конкретные решения по неиспользуемым землям» ведётся работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Об этом мы рассказывали читателям в предыдущих номерах «Рудного Алтая».

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Применение современного оборудования для диагностики заболеваний на ранних стадиях, планомерное внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской помощи, повышение квалификации медработников… Всё это стало возможным благодаря поддержке со стороны руководства региона.

Только за прошлый год в развитие здравоохранения области было инвестировано 26 миллиардов тенге, из них 3,3 миллиарда тенге направлено на закуп оборудования, 0,7 миллиарда тенге – на обучение специалистов, 15,7 миллиарда тенге – на строительство объектов.

В этом году работа будет продолжена. В бюджете на это предусмотрено 30 миллиардов тенге. В эту сумму входят затраты на приобретение 144 единиц оборудования, обучение специалистов, строительство объектов, капитальный ремонт медучреждений. До конца года должны провести капитальный ремонт в 16 медицинских организациях на сумму 3,2 миллиарда тенге.

В целом до 2025 года планируется направить на приобретение медоборудования 5,6 миллиарда тенге.

– Наша область обладает всем высокотехнологичным оборудованием для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, – сказал Даниал Ахметов. – В скором времени в многопрофильном центре онкологии и хирургии будет проведена модернизация здания и установка ПЭТ-КТ.

В регионе продолжается строительство уникального Центра гематологии, началось возведение больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену в Риддере. Помимо этого, решился вопрос строительства поликлиники на 150 посещений в посёлке Касыма Кайсенова Уланского района.

Особое внимание уделяется развитию сельской медицины. Запланировано строительство 36 медицинских объектов на 7,9 миллиарда тенге.

Продолжается работа по переводу организаций родовспоможения на более высокий уровень. В прошлом году на второй уровень переведены Зайсанская и Катон-Карагайская районные больницы, в этом году предполагается перевести больницы Тарбагатайского и Курчумского районов.

Значительные инвестиции в развитие сферы здравоохранения позволили повысить высокотехнологичную медицинскую помощь. На сегодняшний день семь медицинских организаций области оказывают 33 вида высокотехнологичных услуг, что составляет 42 процента от общего количества ВТМП по стране.

– Задача – к 2025 году выполнять все виды высокотехнологичной помощи, которые существуют в нашей стране. Для этого всё есть. Ежегодно наши врачи проходят обучение в ведущих зарубежных клиниках. В этом году в клиники Израиля, Латвии, Германии и России отправятся 27 специалистов, – подытожил Даниал Ахметов.

Стоит отметить, что всего с 2017 года квалификацию повысили 210 специалистов области за рубежом.

Результатом комплексного подхода в развитии медицины стало снижение материнской смертности на 87,6 процента, от болезней системы кровообращения – на 30 процентов, злокачественных новообразований – на семь процентов и заболеваемости туберкулёзом – на 13 процентов по отношению к 2021 году.

НА ТВЁРДУЮ ПЯТЁРКУ

По поручению Главы государства «Всесторонне развивать систему образования» в регионе принимаются меры по улучшению качества образования.

В первую очередь работа началась с повышения квалификации педагогов – языковеды постоянно совершенствуют навыки на различных курсах. За прошлый год обучение прошли 4,8 тысячи учителей, в том числе в рамках реализации Комплексного плана по развитию полиязычного образования 600 педагогов: шестимесячную курсовую переподготовку 400 учителей казахского языка и краткосрочные курсы 200 учителей русского языка и литературы.

В этом году запланировано обучение 5,3 тысячи педагогов, в том числе языковые курсы пройдут 500 учителей: 200 учителей казахского языка в школах с русским языком обучения, 200 учителей русского языка в школах с казахским языком обучения и 100 учителей английского языка.

Для школьников в этом году впервые в республике по опыту зарубежных стран будет реализован проект «Гостевая семья», который предполагает полное погружение детей в языковую среду.

До 2025 года в области запланировано строительство 21 новой школы на 7,8 тысячи мест на 56,8 миллиарда тенге, десять из которых – по национальному проекту «Комфортная школа». В этом году начнётся строительство одиннадцати школ на 4,2 тысячи мест объёмом инвестиций 14,5 миллиарда тенге.

ЖИЛЬЁ, ДОРОГИ, ИНТЕРНЕТ

В Восточно-Казахстанской области продолжается наращивание объёмов строительства жилья, социальных объектов, инженерных сетей и дорог.

Только в этом году строится 952 тысячи квадратных метров жилья на 190 миллиардов тенге. По итогам года предполагается, что ввод в эксплуатацию составит 350 тысяч квадратных метров.

В прошлом году на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры области было направлено 30 миллиардов тенге. В этом году в регионе продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов. В их числе – реконструкция автодороги Калбатау – Майкапчагай, строительство моста через Бухтарминское водохранилище и другие.

В числе приоритетных направлений – обеспечение восточноказахстанцев качественным Интернетом. Как сообщил глава региона, по итогам прошлого года из 363 населённых пунктов области 160 обеспечены качественным мобильным Интернетом. Оставшиеся 203 села поэтапно будут обеспечены Интернетом до 2026 года.

вопрос-ответ

Вторая часть брифинга прошла в формате «вопрос-ответ» – актуальные вопросы Даниалу Ахметову поступили от представителей средств массовой информации.

— Как будет решаться вопрос с дольщиками, которые заключили договоры бронирования? Компания согласна вернуть средства на открытый спецсчёт, но один дом всё-таки хочет достроить, чтобы люди получили квартиры.

– В этом я, безусловно, на стороне дольщиков. Если они хотят получить квартиры, можем рассмотреть этот путь решения проблемы. Однако важное условие – застройщик должен дать гарантии, в первую очередь, финансовые. Требуется консультация опытного юриста, также ещё раз необходимо встретиться с дольщиками и представителями этой строительной компании. Мы не должны более допускать обмана горожан и применения незаконных договоров бронирования. Привлекать деньги граждан можно только в трёх случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

— Как решается ситуация с Риддер ТЭЦ? Правда ли, что есть риск срыва следующего отопительного сезона?

– Мы сейчас полностью взяли управление станцией на себя. В Риддере постоянно находится мой заместитель, ситуация на контроле. К сожалению, новые владельцы ведут себя так же, как и предыдущие. Кредиторская задолженность составляет 3,3 миллиарда тенге. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон о национализации, но это достаточно длительный процесс. Мы не можем действовать агрессивно, поэтому работаем по направлению о передаче ТЭЦ в коммунальную собственность исключительно в правовом поле. Те условия, которые собственники предлагают для «купли-продажи», неприемлемы. Но я убеждён, что мы найдём и привлечём все ресурсы, чтобы привести ТЭЦ Риддера в нормальное состояние к середине сентября текущего года.

– Есть ли дефицит теплоэнергии в Усть-Каменогорске, и как планируется решать этот вопрос, если это актуально?

– Дефицит составляет 200 гигакалорий. У усть-каменогорской ТЭЦ есть проектно-сметная документация на строительство котла мощностью 100 гигакалорий и модернизацию других агрегатов, что позволит покрыть дефицит тепла. Основная задача на этот год – максимально эффективно отремонтировать всё действующее оборудование.

— Жителей региона волнует проблема вывоза мусора из туристических мест, в частности в Уланском районе и у подножия Белухи. Что-то будет предпринято?

– Безусловно, я дам поручение, чтобы был организован вывоз мусора с привлечением всех необходимых сил. В свою очередь призываю всех жителей и гостей региона бережно относиться к нашей природе, не мусорить в местах отдыха. Что касается водопада на Белухе, туда также направим силы для уборки этой территории.

– Какая работа ведётся в регионе по стабилизации цен на продукты питания?

– Есть два момента в этом направлении, по которым ведётся работа. Первое – это строительство оптово-распределительного центра в Усть-Каменогорске, где предприниматели смогут реализовывать свою продукцию напрямую, без посредников и перекупщиков. Также отмечу, что там можно будет пройти все таможенные и ветеринарные процедуры. Второй момент – это изменение условий субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Сейчас этот механизм очень узконаправленный, необходимо рассмотреть возможность сделать его более гибким, чтобы средства выделялись на производство продуктов, которых в определённое время не хватает. Подчеркну, что на некоторые виды продуктов питания цены в нашем регионе ниже, чем в среднем по стране.

– Что изменилось после разделения Восточно-Казахстанской области и области Абай?

– Это хороший вопрос. Приведу простой пример. Если в прошлом году мы построили четыре школы, то в этом начали возведение 11 учебных заведений. Кроме того, на четыре миллиарда увеличен бюджет, предназначенный на развитие сферы здравоохранения, на три миллиарда – на строительство и ремонт дорог. Также есть проект «Алтай Арена» – это многофункциональный культурно-спортивный комплекс, отличительной особенностью которого будет наличие в нём историко-краеведческого и этнографического музеев, ультрасовременного бассейна с динамически меняющимся дном и, безусловно, сама арена, рассчитанная на размещение пяти тысяч зрителей.

– Как будет решаться ситуация, связанная с возведением золотодобывающей фабрики в селе Маралды Курчумского района?

– У нас есть ряд вопросов к Министерству индустрии и инфраструктурного развития и Министерству экологии. Мы их уже им направили, и сами провели детальный анализ. Мне неоднократно поступали письма, касающиеся этой ситуации, и я разделяю тревогу их авторов. Действовать будем только в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Будет ещё раз проведён полный и всесторонний юридический анализ.

– Что будет со строительством моста через Бухтарминское водохранилище?

– Я говорил шесть лет назад и повторю сейчас: мы начали этот проект и мост достроим. Это не просто мост, это – перспектива! В том числе для разработки и добычи угля, меди, редкоземельных металлов. Таких месторождений много в Курчумском районе. И, конечно, это придаст новый импульс развитию двух приграничных районов.

– Предпринимается ли что-то для возвращения былой славы восточноказахстанского хоккея?

– Сейчас есть финансирование из бюджета и от компании «Казцинк». Я уверен, что в ближайшие пару лет наши хоккеисты станут чемпионами страны в этом виде спорта. Практически весь тренерский состав – наши земляки. Так что хоккей будет и дальше развиваться, в этом нет никаких сомнений.

– Какова дальнейшая судьба завода «Азия Авто» и санатория «Рахмановские ключи»?

– По здравнице сейчас идут судебные процедуры. Мы, безусловно, хотим получить этот объект в коммунальную собственность. В этом году, как известно, заработала горнолыжная база «Нуртау». Будем надеяться, что также будет и с «Рахмановскими ключами». Что касается завода «Азия Авто», были произведены все выплаты, трудоустроено около двух тысяч человек, и мы приложим все усилия, чтобы реанимировать это предприятие.

– В этом году неоднократно фиксировались ложные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в школах? Что делается, чтобы избежать этого, найдены и наказаны ли виновные?

– По каждому такому случаю заводится уголовное дело, мы обладаем достаточными техническими возможностями, чтобы находить виновников.

Александра Исаева, Дарья Штейн