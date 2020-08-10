ДАНЬ ВЕЛИЧИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ МЫСЛИТЕЛЯ

В этом году казахстанцы впервые отмечают День Абая.

10 августа исполняется 175 лет со дня рождения великого сына казахского народа, оставившего неизгладимый след в истории нашей страны. По сей день его идеи продолжают призывать казахстанцев к духовному обновлению и всестороннему развитию.

К слову, изучением биографии и творений Абая Кунанбайулы занимаются не только у нас в стране, но и за её пределами. К примеру, недавно на Украине вышел в свет перевод «Слов назиданий» Абая на украинском языке, а жители Великобритании активно участвуют в челлендже по чтению стихотворений поэта. В столице Египта уже состоялся литературный вечер, посвященный Дню Абая.

Напомним, Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлен Днём Абая и внесён в календарь праздничных дат. Новость, безусловно, порадовала казахстанцев, в том числе и земляков выдающегося просветителя.

По мнению абаеведа, доктора филологических наук Айжан Картаевой, это очень верное решение.

– Абай – личность мирового масштаба, гениальный поэт и мыслитель. Ценность его наследия в том, что оно охватывает самые разные сферы жизни человека, рассказывает нам о прошлом, настоящем и даже будущем казахского народа. Каждое слово философа заставляет задуматься о вечном и помогает человеку встать на путь осознанности, – отметила Айжан Картаева. – Поэтому исследование жизни и творчества Абая Кунанбайулы, популяризация его наследия является важным шагом на пути развития нашего государства. Особенно важно рассказывать о его гуманистических идеях подрастающему поколению.

С этой мыслью согласна и сотрудник Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея Таннур Башай. По её словам, такой важный шаг является вкладом в патриотическое воспитание и развитие культуры.

– Если популяризировать произведения, глубокомысленные изречения великого просветителя среди молодежи сейчас, то в будущем мы получим сознательных граждан Казахстана, которые будут думать и стремиться к знаниям, как Абай Кунанбайулы, – считает Таннур Башай.

Готовиться к празднованию юбилея в Казахстане начали ещё в прошлом году. Указ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы» был опубликован 30 мая 2019 года. Тогда перед Правительством РК был поставлен ряд задач. В том числе принять необходимые меры по комплексной модернизации Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили», провести международную научно-практическую конференцию, а также проработать вопрос по организации празднования под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

С того момента началась активная подготовка к празднованию юбилея на территории всей страны и особенно в нашем регионе – на родине великого поэта. Она продолжается и сейчас, но уже с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет