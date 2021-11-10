Дань памяти и уважения

7 ноября, в день 87-й годовщины со дня смерти казахского соловья, как называли при жизни Амре Кашаубаева, на его могиле в Алматы установлен отреставрированный памятник. Это стало возможным благодаря помощи семейского мецената – генерального директора корпорации «Акшын», председателя фонда «Абралы-Дегелен» Марата Курманбая.

С именем Амре Кашаубаева в Семее связано очень многое. Ведь именно здесь, в Семипалатинске, он делал свои первые шаги в качестве музыканта и артиста. Недаром государственная филармония в Семее носит его имя.

Кстати, именно директор государственной филармонии им. Амре Кашаубаева Айбек Бекбосынов первым забил тревогу, когда посетил могилу великого исполнителя. На центральном кладбище, где нашли покой Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев и многие другие выдающиеся деятели Казахстана, могила Амре Кашаубаева выглядела сиротливо. За прошедшие годы она дважды подвергалась разграблению вандалов.

Увидев, в каком состоянии находится место упокоения артиста, Айбек Бекбосынов призвал казахстанцев поддержать идею реставрации памятника великому деятелю казахского народа. И на этот призыв откликнулся фонд «Абралы-Дегелен», выделивший средства на полное обновление мемориальной плиты.

На церемонии открытия памятника присутствовали представители творческой интеллигенции Казахстана. Так, дань памяти певцу и музыканту, впервые заявившему о музыкальном искусстве казахского народа на международном уровне, пришли отдать народная артистка Республики Казахстана Роза Рымбаева, известный писатель, алашовед Турсын Журтбаев, председатель Союза писателей Казахстана Улукбек Есдаулет, профессор, доктор исторических наук Болатбек Насенов и многие другие.

Из Семея на торжество также прибыла группа писателей, поэтов, музыкантов, среди которых директор государственной филармонии им. А. Кашаубаева Айбаек Бекбосынов, поэт-сатирик, композитор Аймухамбет Бейсембаев, главный редактор семейского еженедельника «Ертіс өңірі» Сатжан Карипбаев и многие другие. Возглавлял делегацию из Семея Марат Курманбай.

– Голос Амре уникален. Его тембр, манеру исполнения не смог повторить ни один певец и исполнитель. Его выступление в Париже вполне можно сравнить с полётом первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова. Ведь он открыл миру искусство, культуру казахского народа. Память о нём навечно останется в сердцах благодарных потомков, – сказал председатель Союза писателей Казахстана Улукбек Есдаулет.

Софья Соболевская