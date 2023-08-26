Дали по газам

Почему запрещена стоянка на крытых паркингах автомобилей с газобаллонным оборудованием, пояснили сотрудники ДЧС ВКО.

В рамках ОПМ «Газбаллон» сотрудники ДЧС ВКО совместно с представителями областного Департамента полиции проводят профилактические рейды. Главная задача – предупредить чрезвычайные ситуации.

Как выяснилось, в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан автомобилям с газобаллонным оборудованием (ГБО) запрещён въезд в закрытые паркинги, расположенные рядом с общественными и жилыми зданиями. Эту норму ввели в действие ещё в 2020 году.

Такое требование действует не случайно. Автопожары происходят очень часто, а если газомоторный автотранспорт загорится на подземной стоянке, масштаб последствий будет ужасающий. Взрыв газа, особенно в подвальных и цокольных этажах, может полностью разрушить здание.

Зачастую причина этому – переоборудование автомобилей в «кустарных» условиях. Вопреки безопасности, владельцы транспорта выбирают более дешёвый вид установки. В результате нередко происходит утечка газа, – поясняют сотрудники ДЧС ВКО.

– По технике безопасности бак должен заполняться не более чем на 85 %. В нём должно оставаться место. Однако при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления с системы снимают. Ведь оплата за полный бак всегда выше, – говорят спасатели. – В результате при въезде в паркинг, особенно в зимнее время, из-за тепла объём газа начинает увеличиваться и… оборудование взрывается.

Полицейские напоминают владельцам таких автомобилей об ответственности за допущенные нарушения.

– В соответствии со статьёй 410 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» за невыполнение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность, – информируют стражи порядка. – Штраф за отсутствие отметки о переоборудовании в свидетельстве о регистрации транспортного средства составляет 15 МРП. При выявлении нарушения, в соответствии со статьёй 797 КоАП РК, сотрудник полиции вправе запретить эксплуатацию транспортного средства и изъять государственные регистрационно-номерные знаки до устранения причины задержания.

К сведению, с начала этого года по области зарегистрировано 81 нарушение по статье 590 КоАП РК (в части переоборудования ГБО).

Артём Захаров