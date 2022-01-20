Далеко не уехал

Житель Алтая, лишённый водительских прав, сел за руль в пьяном виде и был задержан полицией.

В Алтае при проведении патрулирования сотрудниками батальона патрульной полиции был остановлен автомобиль Nissan, под управлением 37-летнего местного жителя.

Установлено, что водитель управлял транспортным средством, будучи лишённым судом такого права сроком на шесть лет с октября 2019 года. Кроме того, согласно освидетельствованию, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Автомобиль водворён на специализированную стоянку, а задержанный – в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Гульжан Естаева

Район Алтай