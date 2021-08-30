«Дала дидары» собирает друзей

В очередном, восьмом туре областного фестиваля приняли деятельное участие творческие коллективы Катон-Карагайского и Зайсанского районов. На сцене областного музея искусств они продемонстрировали самобытную культуру и высокое мастерство артистов.

Творческую делегацию Катон-Карагайского района возглавила заместитель акима района Жанар Сыдыкова, пожелавшая всем присутствующим здоровья и успехов. В рамках программы показан видеофильм о районе, планах развития на текущую и долгосрочную перспективу. В ходе выставки предметов декоративно-прикладного, а также изобразительного искусства нашли отражение колорит и характерные черты, присущие природе и жителям района.

Зайсанские мастера сцены и другие члены делегации подготовили отличный концерт, блеснули своим высоким мастерством вокального пения, прекрасными костюмами. Выставка картин, работы мастеров по шитью, вышивке в народном стиле, изделия из дерева и кожи, ремесленные традиции вызвали живой интерес у благодарной публики.

Изюминкой мероприятия стали блиц-сеансы, которые провели художники Катон-Карагайского района, рисуя портреты любого, пожелавшего запечатлеть свой образ на бумаге с помощью карандаша, кисти и других средств.

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Меир Токобаев

Фото из открытых источников