Дайте дорогу!

В Семее сотрудники полиции и Управления по чрезвычайным ситуациям провели рейд по дворам городских многоэтажек, чтобы оценить ситуацию: насколько обстановка в них позволяет в случае пожара экстренно развернуть мероприятия по его тушению и эвакуации людей.

Прецедентом тому послужил случай, который произошёл чуть больше недели назад.

– 15 августа по адресу: проспект Шакарима, 15 начался пожар на девятом этаже многоэтажного дома, горел балкон. В итоге девушка 2003 года рождения спрыгнула с последнего этажа и с многочисленными переломами была доставлена в реанимацию БСМП Семея, – рассказал заместитель начальника Управления по ЧС города Семея подполковник гражданской защиты Алибек Турсынханов. – Как только нам поступило сообщение, мы сразу прибыли на место, однако потеряли много времени, поскольку не могли вовремя установить автолестницу, потому что рядом с домом была припаркована машина. Сегодня мы решили провести рейд в целях недопущения впредь подобных ситуаций.

В Семее более 80 многоэтажных жилых зданий высотой более 28 метров. Как рассказывают сотрудники ЧС, нормативное время для развёртывания автолестницы составляет в среднем десять минут, однако жители домов нередко сами создают препятствия, паркуя в неположенном месте свои автомобили, преграждая тем самым дорогу спецавтотранспорту. В ходе рейда нарушители были привлечены к административной ответственности.

– Водители, чей транспорт стоит в неположенном месте, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП, – сообщил заместитель командира батальона патрульной полиции УП города Семея Департамента полиции ВКО подполковник Ержан Самарханов.

Так, по итогам рейда к административной ответственности привлечены пять нарушителей. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Флора Левина

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Семей