Да не разлучит нас карантин 

Театры во всём мире переживают фантасмагорический период – большинство из них по соображениям карантина разлучены с главным своим составляющим. Речь о зрителях.

Как пережила труппа эту разлуку, и есть ли плюсы у карантина, рассказала актриса Русского драматического театра имени Ф. М. Достоевского Анастасия Малицкая.

Несколько дней назад на семейской сцене была показана постановка «Пигмалион». И хотя это не премьера, спектакль, тем не менее, был знаменательный – главную роль Элизы Дулитл в нём после долгого перерыва сыграла замечательная актриса Анастасия

Малицкая.

– Последний раз на сцену я выходила два года назад на премьере «Ящерицы», – вспомнила Анастасия. – Затем ушла в декретный отпуск, а когда вышла из него и начала постепенно вводиться в спектакли, грянул карантин.

По её словам, невозможно передать словами ту тоску по сцене и зрителям, что испытали артисты.

– Я поняла, что искусство, в частности театр, немыслим без зрителя, без отклика, ответной реакции от него, – призналась актриса.

Анастасия сверкнула в этом сезоне ещё до «Пигмалиона» – в роли Искры в премьерной постановке «Завтра была война».

– В этом спектакле есть очень символичная сцена – герой Саши Сухова Леонид Люберецкий спускается в зал и беседует со зрителями о том, каким должно быть искусство. И он говорит, что истинное искусство должно быть не восклицательным, а вопросительным. В нём должен быть вопросительный крючок, который вытягивает у зрителя мысль. Думаю, это верно, и мы выходим на сцену не убаюкивать, не успокаивать, а, напротив, будить, вопрошать, – уверена Анастасия.

Выходит, судьбоносно, что именно этот спектакль был поставлен в такой непростой период. Работа над ним шла во время карантина, случалось, репетиции проходили даже онлайн. Это не помешало артистам и режиссёру Раче Махатаеву поставить спектакль, который трогает зрителей настолько, что в его финале даже те 100 счастливчиков, которые попадают в зал (больше не позволяют саннормы), умудряются устраивать овации и вызывать труппу на поклон. Многие при этом не скрывают слёз. Спектакль действительно потрясающий.

– Рача очень свободный, творческий и высокопрофессиональный режиссёр. Он не авторитарен, но при этом хорошо знает, чего от нас хочет, умеет зажечь своей идеей, – поделилась Анастасия.

Рача Махатаев, несмотря на молодость, уже хорошо известен. Он поставил несколько спектаклей в Семее и Усть-Каменогорске.

– Какое же это счастье – возможность выходить на сцену, творить, дышать ею. Вот я думаю, если бы не было этой вынужденной разлуки из-за карантина, осознали бы мы в полной мере, как счастливы, выходя на сцену? Вхолостую, без зрителя, работать – просто катастрофа! Пусть 50, пусть 100 зрителей в зале – каждый из них важен. Поэтому, повторюсь, непередаваемые ощущения от возвращения на сцену невозможно передать словами, – поделилась актриса. – И не только у меня, у всех моих коллег. Это был и трепет от предстоящей встречи со зрителями, и волнение, что в последний момент могут снова запретить работу театра из-за карантина.

Волновались по этому поводу и семейчане. Судя по соцсетям театра, его поклонники во время карантина тоже в полной мере осознали, какую важную роль играет искусство в их жизни и какое это счастье – иметь возможность провести вечер в театре.

Айгуль Биданова

Семей