Да будет связь! 

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» проводятся плановые работы по обеспечению доступа сельских населённых пунктов к интернету. Активно эта деятельность ведётся и в Жарминском районе.
Для дальнейшего охвата сельской местности широкополосным интернетом в период с 2018 по 2022 годы осуществляется поэтапное строительство волоконно-оптических и LTE-сетей.
В 2019 году к волоконно-оптическим линиям связи подключили посёлки Жарма, Суыкбулак, Жангизтобе и сёла Капанбулак, Шалабай, Жанаозен, Ушбиик. Охвачены местные акиматы, объекты здравоохранения и образования.
На текущий год было запланировано обеспечение интернетом шести сёл путём развития сети мобильной связи LTE.
На сегодняшний день в селе Белтерек всё практически готово. Жители села Бирлик подключаются к волоконно-оптическим линиям связи. Вместе с тем будет проведена сеть мобильной связи. Недавно подобную работу осуществили в селе Кызылагаш, а до этого сеть запустили в селе Жарык.
На очереди по обеспечению мобильной связью посёлок Жарма и село Киши Карасу.
В будущем в зоне внимания окажутся Божыгурский, Бирликшилский и Каратобинский сельские округа.
Ания Есмухамет
Жарминский район