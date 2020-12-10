Да будет связь! 

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» проводятся плановые работы по обеспечению доступа сельских населённых пунктов к интернету. Активно эта деятельность ведётся и в Жарминском районе.

Для дальнейшего охвата сельской местности широкополосным интернетом в период с 2018 по 2022 годы осуществляется поэтапное строительство волоконно-оптических и LTE-сетей.

В 2019 году к волоконно-оптическим линиям связи подключили посёлки Жарма, Суыкбулак, Жангизтобе и сёла Капанбулак, Шалабай, Жанаозен, Ушбиик. Охвачены местные акиматы, объекты здравоохранения и образования.

На текущий год было запланировано обеспечение интернетом шести сёл путём развития сети мобильной связи LTE.

На сегодняшний день в селе Белтерек всё практически готово. Жители села Бирлик подключаются к волоконно-оптическим линиям связи. Вместе с тем будет проведена сеть мобильной связи. Недавно подобную работу осуществили в селе Кызылагаш, а до этого сеть запустили в селе Жарык.

На очереди по обеспечению мобильной связью посёлок Жарма и село Киши Карасу.

В будущем в зоне внимания окажутся Божыгурский, Бирликшилский и Каратобинский сельские округа.

Ания Есмухамет

Жарминский район