Цыплят по осени… прививают 

Ситуация с птичьим гриппом в северных регионах Казахстана стала основным информационным поводом для СМИ и объектом внимания для населения страны.

Напомним, что в Северо-Казахстанской области недавно обнаружены очаги птичьего гриппа. Подробную информацию об этом представили на брифинге в СЦК представители Минздрава и Минсельхоза республики.

ПЕРЕЛЁТНЫЙ ВИРУС

По мнению специалистов, птичий грипп занесён в нашу страну из соседних регионов России. Этому способствовали предположительно дикие перелётные птицы, которые направляются в тёплые края транзитом через другие страны. В том числе и через Казахстан. Соответствующие службы и структуры двух стран приняли оперативные меры, ввели ограничения, чтобы не допустить распространения подобной болезни птиц на птицефабриках и в домашних хозяйствах.

Специалисты стараются стабилизировать ситуацию, чтобы птичий грипп не представлял угрозу для здоровья и жизни людей. А также не оказал негативного влияния на рынок востребованной продукции птицеводства – яиц и мяса.

На брифинге в СЦК представитель Министерства здравоохранения Казахстана сообщил, что случаев инфицирования людей в районах вспышки птичьего гриппа не зафиксировано.

– Вирус не передаётся от человека к человеку и крайне редко – к человеку от птиц, а также вследствие употребления мяса или яиц. Все сотрудники птицефабрик в настоящее время находятся под тщательным медицинским наблюдением, – сказал председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев.

Также на брифинге подчеркнули, что возникновение птичьего гриппа никак не может быть связано с пандемией коронавируса.

В нескольких районах СКО введён карантин. Случаи заболевания птичьим гриппом и падежа птицы установлены также в пяти других областях Казахстана.

По информации вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой, выделены необходимые объемы вакцины. Количество препаратов и их поставка в регионы будут меняться в зависимости от дальнейшей потребности и развития общей ситуации.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

По состоянию на 24 сентября в Восточно-Казахстанской области не обнаружено случаев заболевания, падежа всех видов птиц от птичьего гриппа. Ситуация в регионе сохраняется стабильной. Об этом корреспонденту «Рудного Алтая» рассказал руководитель Управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области Рамиль Сагандыков.

– Ежедневно ведётся эпизоотический мониторинг ветеринарной службой местных исполнительных органов совместно с сотрудниками районных территориальных инспекций Комитета ветеринарного надзора и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК), – в частности, сказал Рамиль Сагандыков. – Отработан механизм срочной передачи донесения в профильный Комитет в случае возникновения заболевания или падежа птиц.

Внесено предложение в комитет и подана заявка на получение вакцины. Она необходима для проведения профилактического вакцинирования домашних птиц в нескольких районах, граничащих с сопредельными территориями Павлодарской области, а также Российской Федерации. Это Бескарагайский, Бородулихинский, Шемонаихинский районы, города Семей, Курчатов, часть Уланского района. Именно они находятся в непосредственной близости с теми регионами, где зафиксированы случаи заболевания птицы так называемым птичьим гриппом.

Принято решение о поголовной вакцинации птицы в радиусе 20 км от имеющихся в Восточно-Казахстанской области четырех птицефабрик. Две из них находятся в Уланском и Глубоковском районах, ещё две – в Семее.

Ожидается, что с поступлением заказанных 108 тысяч условных доз вакцины против птичьего гриппа будет проведена необходимая работа по вакцинированию.

Айгуль Биданова,

Меир Токобаев

Анара Муратова

Нур-Султан, Усть-Каменогорск