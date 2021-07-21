Цветы Тугыла

Не совсем обычным для сельских населённых пунктов видом малого бизнеса занимается Еркинбек Сеилханов, который живёт и работает в селе Тугыл. Он содержит мини-теплицу и выращивает цветы.

По мнению предпринимателя, подобным делом в селе увлекается не так много земляков, можно их по пальцам пересчитать. Поскольку занятие очень тонкое и хлопотное, требует определённого фанатизма в хорошем смысле слова.

Природно-климатические условия также не особенно благоволят процветанию, потому вся надежда на теплицу. В ней Еркинбек Сеиханов выращивает различные цветы. Использует семена из Голландии, а необходимые препараты для здоровья и роста цветов приобретает в России. Между тем энтузиаст добивается в итоге неплохих результатов, снабжает местных клиентов в селе и районе цветочной продукцией. Интересно, что есть даже покупатели из других районов области. Цены на местную продукцию являются вполне конкурентными.

Предприниматель пытается с выгодой использовать каждый свободный клочок земли в теплице и выращивает также необходимый набор овощей. Опровергает мнение, что в степном и засушливом регионе невозможно заниматься цветоводством. Для рыбацкого села на самом берегу озера Зайсан – это серьёзное достижение.

Ерлан Бапанов

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район