Цветы и витамины

В Зайсанском районе готовятся к сбору первого урожая овощных культур.

Речь идёт об огурцах, выращенных в теплице при общеобразовательной школе села Когедай Сарытерекского сельского округа.

Ежегодно ещё до наступления лета здесь собирают первый урожай. Свежие овощи идут прямиком в школьную столовую. Таким образом, в рамках бесплатного питания коллектив школы обеспечивает детей собственной богатой витаминами продукцией.

Помимо выращивания овощей в теплице практикуется и цветоводство. В текущем сезоне высажены петунии, георгины, розы и другие цветы. Со временем теплица превратится ещё и в ароматный цветник. Осталось только вовремя поливать растения и следить за качеством почвы. По словам руководства школы, опыта ведения этого хозяйства у них достаточно.

Марк Касымов

Зайсанский район