Цвети, мой Казахстан! 

Подведены итоги выставки-конкурса художественного и декоративно-прикладного детского творчества, посвящённого Дню независимости РК.

Это мероприятие организовал Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» с целью формирования патриотических чувств у детей, развития у них мотивации к творческой деятельности, выявления и поддержки талантливых ребят, а также создания условий для их творческой самореализации.

– Конкурс вызвал большой интерес у детей. Для участия было направлено более 160 работ. В них отображена вся история становления независимого Казахстана, – отметила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова.

В состязании творческих натур соревновались учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования области. Конкурс проводился в трёх возрастных категориях (от шести до девяти лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет) по номинациям «Декоративно-прикладное искусство» и «Живопись».

Школьники полностью влились в атмосферу творчества и не сдерживали своей фантазии: одни создавали гобелены и композиции из войлока, другие рисовали маслом и акварелью, кто-то даже использовал яичную скорлупу. Конкурсанты сумели раскрыть тему патриотизма, национальных традиций и культуры, описали определённые исторические события.

Старания участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные художники региона, преподаватели ведущих вузов области и педагоги дополнительного образования.

По итогам конкурса в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике прошла выставка лучших работ учащихся, были определены победители.

Так, в номинации «Декоративно-прикладное искусство» первое место заняли Кирилл Трубников (Риддер), Милана Калиева (Риддер), Газиза Танабек (Семей), Аружан Бектемір (Жарминский район).

– Мне нравится техника гобелена, потому что в работе можно использовать нити разных цветов. В гобелене они переплетаются и создают ощущение пространства и объёма, – поделилась одна из победительниц, автор работы «Юрта в горах» Газиза Танабек.

Арман Бахтияров (Глубоковский район), Наз Тоқтар (Урджарский район), Владислав Соломонов (Шемонаихинский район), Алуа Қайратқызы (Семей), Сельма Шамран (Катон-Карагайский район) стали лучшими в номинации «Живопись».

Победители выставки-конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева