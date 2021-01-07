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Цвет тревоги

07.01.2021
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Семей вошёл в «жёлтую» зону. Информация об этом появилась на официальном аккаунте городского акимата в социальных сетях. 

По информации Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, с учётом недельной заболеваемости на 100 тыс. населения и объединённого показателя репродуктивности и инфекции (R) город Семей вошел в «жёлтую» зону по темпам распространения COVID-19 согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации. 

«Просим вас сохранять все меры безопасности. Соблюдать гигиену, носить маски, не посещать без необходимости места с массовым скоплением людей», – говорится в сообщении. 

По официальным данным на 
6 января, в «красную» зону по распространению коронавирусной инфекции вошла Атырауская область. В «жёлтой» зоне остаются города Алматы, Нур-Султан, КостанайскаяАкмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Остальные регионы Казахстана – в «зелёной» зоне. 

Флора Левина 

Семей 

07.01.2021
7

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