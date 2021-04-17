Цвет настроения – жёлтый

С 15 апреля Восточный Казахстан согласно матрице оценки эпиде-миологической ситуации перешёл в «жёлтую» зону.

В течение трёх месяцев наш регион находился в «зелёной» зоне по темпу распространения коронавирусной инфекции. На протяжении этого времени в области не были зарегистрированы случаи массового заражения COVID-19 и крупные очаги инфекции. В среднем в феврале за сутки по области регистрировалось около 40 – 65 случаев заболевания КВИ. В марте отмечалось заметное улучшение общей эпидемиологической ситуации, за сутки регистрировали от 9 до 35 случаев. В апреле этот показатель постоянно находился в колебании. 13 апреля зарегистрировано 25 заболевших, а на следующие сутки количество заразившихся человек уже резко возросло до 95, то есть показатель увеличился на 70. По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за эти сутки было зарегистрировано 92 очага инфекции, 279 контактных лиц, которые теперь находятся на домашней самоизоляции. Таким образом, по матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана ВКО переместилась с границы «зелёной» и «жёлтой» зон, где держалась три дня, полностью в «жёлтое» поле.

Тем временем по состоянию на 15 апреля выявлено 106 новых случаев заболевания. В антирейтинге лидерами являются Семей с 36 заболевшими и Усть-Каменогорск с 29. На основе расчётных критериев области занятость коечного фонда инфекционных стационаров для лечения больных COVID-19 составила 6,2 процента.

«Жёлтая» зона предусматривает введение определённых ограничительных мер, поэтому главный государственный санитарный врач области издал Постановление № 5 от 15 апреля текущего года, согласно которому ограничительные меры продлены с 19 апреля по 3 мая 2021 года на всей территории региона.

В ДСЭК ВКО напомнили, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение пяти дней предполагается ужесточение ограничительных мер.

Отметим, что средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к «красной» зоне.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников