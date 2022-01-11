ЦОНы начали работу

Центры обслуживания населения в Восточном Казахстане возобновили свою работу в штатном режиме.

По словам директора Восточно-Казахстанского филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» Азамата Есембулова, сотрудники ЦОНов уже с утра 10 января начали оказывать государственные услуги населению области.

В штатном режиме с 9.00 до 18.00 работают Центры обслуживания населения в городах и районах области. Однако не возобновили работу спецЦОНЫ в Усть-Каменогорске и Семее.

– К сожалению, из-за того, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач, мы пока не можем оказывать услуги по обслуживанию автовладельцев в спецЦОНах. Просим с пониманием отнестись к ситуации в случае возникновения каких-либо сбоев. Уверен, объединившись, мы преодолеем все трудности, – отметил Азамат Есембулов.

Дарья Антон

Фото из открытых источников