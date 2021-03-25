Цивилизация – в глубинку

У жителей отдалённых сёл Жарминского района появился долгожданный интернет.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» на 2018 – 2022 годы реализуется проект по обеспечению широкополосным доступом к сети интернет сельских населённых пунктов по технологии волоконно-оптических линий связи.

Так, в Жарминском районе, по информации филиала «Семейтранстелеком» АО «Транстелеком», к высокоскоростному интернету подключены школы, детские сады, медучреждения, местные акиматы в сёлах Аршалы, Капанбулак, Жарма, Ушбиик, Суыкбулак, Жангизтобе и Шалабай.

Также в настоящее время идут к завершению работы по обеспечению доступа к широкополосному интернету населения посёлка Ауэзов, сёл Шуак и Бирлик.

Аида Жумекенова

Жарминский район