Цифровизация плюс трёхъязычие

Особенности нового учебного года обсудили участники областного августовского совещания педагогических работников «Образование и наука».

Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

– Традиционно в конце августа мы подводим итоги деятельности системы образования области и обсуждаем наиболее важные направления работы в новом учебном году, – сказал глава региона Даниал Ахметов. – Сегодняшний формат встречи является нетрадиционным в связи с глобальной пандемией коронавируса, которая уже повлияла на процесс обучения школьников и студентов в первом полугодии текущего года. К сожалению, в связи с эпидситуацией, большинство школьников начнут новый учебный год в дистанционном формате. В штатном режиме будут обучаться 373 малокомплектные школы с контингентом 42 тысячи детей.

Обучение будет организовано в две смены с полуторачасовым перерывом между сменами со строгим соблюдением режима проветривания и дезинфекции помещения после каждого урока. В школах будет введён масочный режим и усилен медконтроль.

– Поручаю акимам городов и районов, Управлению образования обеспечить безопасность и сохранение здоровья детей, – сказал аким области. – Взять на контроль обеспеченность дезсредствами, тепловизорами, санитайзерами, защитными ковриками у входа, масками и другими средствами. Важно, чтобы при дистанционной форме обучения было обеспечено хорошее качество связи и решены другие технические вопросы, что я неоднократно поручал сделать. Несмотря на то, что наши школьники завершили учебный год дистанционно, оценка уровня знаний остаётся в приоритете. Сегодня главным методом оценки качества знаний учащихся является ЕНТ. Отрадно, что за последние два года процент участия в нём увеличился на десять процентов от всех выпускников области, которых в текущем году насчитывается 8204 человека.

Глава региона отметил положительную динамику участия выпускников в ЕНТ. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял всего 68 процентов, а сегодня средний уровень участия в ЕНТ – 81 процент. Важно и то, что они выбирают для дальнейшего обучения местные вузы.

– Акимы Абайского, Тарбагатайского, Жарминского районов и Курчатова должны серьёзно задуматься над усовершенствованием педагогического процесса, – заметил глава региона. – С положительной стороны можно отметить работу педагогов гимназии № 37 Семея и сш № 5 Аягозского района, ученики которых набрали по 137–138 баллов из 140 возможных! Это лучшие результаты в области. Выпускники Аягозского района на протяжении последних трёх лет показывают высокие результаты. Поручаю изучить и распространить опыт аягозских педагогов.

Также продолжается работа по сокращению оттока выпускников в зарубежные вузы. За последние годы его удалось уменьшить более чем в четыре раза! Если в 2016 году число детей, выехавших за рубеж, составило 1800 человек, в этом году – 394. Большую роль в этом сыграла грантовая поддержка со стороны Правительства и акимата области.

Особое внимание уделяется системной работе по планированию госсоцзаказа и модернизации системы ТиПО, где детям из многодетных и малообеспеченных семей оказывается существенная поддержка. Так, почти двум тысячам детей из этой категории предоставили бесплатные гранты на получение технического образования и гарантию дальнейшего трудоустройства. Воспользоваться правом получения бесплатного образования могут 7945 ребят. Из областного бюджета в рамках госзаказа на востребованные в регионе специальности выделено 6215 мест на сумму 4,5 млрд тенге.

Кроме того, ежегодно 1730 мест выделяется по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Центры компетенции, оснащённые по мировым стандартам, станут базовыми не только для колледжей, но и для обучения безработных.

Курс на трёхъязычие также остаётся приоритетным в этом учебном году. На включение в программу обучения немецкого и французского языков дополнительно выделен 1 млрд тенге. Будут переподготовлены 2650 педагогов. Главное – стандарты обучения языкам в ВКО будут выше, чем в других регионах страны! Знание языков – это окно в мир.

В ходе заседания были отмечены самые разные аспекты: от оснащения компьютерами и роутерами, до повышения зарплаты учителям в два раза в течение четырёх лет. Глава региона подчеркнул, что, в области постепенно сокращается дефицит учителей. Госпрограммы рассчитаны на поддержку молодых специалистов, особенно на селе. Всё это влияет на статус педагога.

– В этом году зарплата учителей увеличилась на 25 процентов, на эти цели дополнительно выделено 23,6 млрд тенге, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Также все учащиеся обеспечены учебниками. К слову, за последние пять лет на это было затрачено девять млрд тенге. Внимание уделяется пополнению школьных библиотек художественной литературой.

Аким области дал поручение Управлению энергетики и ЖКХ решить вопрос обеспечения высокоскоростным интернетом, ведь регион имеет хорошее оборудование для эффективного обучения IT-программированию.

– Нужно продолжить этот тренд, ведь мы стали первыми в стране, – сказал аким области. – Практически в каждой школе есть IT-кабинеты.

Также было сказано об открытии десяти общежитий на 4008 мест для студентов колледжей и вузов в рамках исполнения поручения Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Из них три общежития уже введены в эксплуатацию.

– Вместе с тем продолжается интенсивное строительство школ и детских садов, – сказал глава региона. – В этом году мы открываем три школы, в том числе одну в селе Караул. В рамках ГЧП открыто пять детских садов в Усть-Каменогорске. Также в этом году направлена беспрецедентная сумма на ремонт школ – 10,9 млрд тенге. Уверен, коренное обновление материально-технической базы даст результат.

Также по информации руководителя Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадиловой, в регионе значительную поддержку получили 48 тысяч детей из малообеспеченных семей, их бесплатно обеспечили школьной формой.

Ева Ким