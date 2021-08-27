«Цифровики» против лугового мотылька

Работа истинного агрария на пашне невозможна в так называемом удалённом формате. Он должен быть в тесной непосредственной связи с землёй, держаться крепко за неё, заботиться, повышать плодородие. Тем не менее, в сельском хозяйстве Восточного Казахстана возможно активное применение цифровых технологий.

Диалог на актуальную тему состоялся у кромки поля не так давно с участием учёных, практиков, а также гостей из других регионов Казахстана. ТОО «ВКСХОС», которое организовало познавательное мероприятие в рамках Дня поля, предложило вниманию участников много нового и интересного. В частности, рассмотрен опыт по внедрению цифровизации в сельское хозяйство региона. Председатель правления ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» Александр Томашенко сообщил, что учёные реализуют совместный пилотный проект. Это жизненно необходимо, чтобы идти в ногу со временем, быть вполне конкурентоспособными. Более подробно о целях и задачах перспективного проекта рассказали специалисты, работающие в его рамках. В их числе Юрий Сутула, сделавший особый акцент на важных направлениях работы учёных и производственников ВКО.

– Мы сотрудничаем с опытной станцией по многим направлениям, – отметил Юрий Сутула. – Сегодня хотим для вас осветить одно из важных, а главное, современных инновационных направлений. Это внедрение технологии точного земледелия и цифровизации на полях Восточного Казахстана. Суть технологии заключается в том, что мы с помощью современной техники, такой как дроны с инфракрасными и спектральными камерами, а также метеостанции, и созданием компьютерного приложения для различных хозяйств пытаемся совместно увеличить производительность труда и качество их продукции.

В каком плане? Взять, к примеру, большое поле в несколько сотен гектаров, где луговой мотылёк отложил свои личинки в одной его части. Агроном всё это увидел и начинает обрабатывать поле полностью. Однако внедряемая технология с помощью дрона способна определить именно локальные участки размножения этих вредителей. При распространении сорняков или болезней сельскохозяйственных культур новая технология позволит воздействовать агрохимией точечно, то есть именно в местах локализации, и устранять проблемы на стадии их зарождения. Тем самым повышая производительность отрасли сельского хозяйства и экономя денежные средства, которые уходят на обработку теперь уже не всего поля, а точечно, на локальных участках. Вот такую интересную работу запланировали на предстоящие два с половиной года. Осуществляется грантовое финансирование, большой проект, который совместно с Опытным полем будут внедрять в хозяйствах Восточно-Казахстанской области.

ТАНГО БАБОЧКИ

Напомним, что «Рудный Алтай» в начале весны и лета сообщал о мерах, принимаемых в регионе профильными структурами по борьбе с сорняками, вредителями, также болезнями растений. В подобных случаях высокий эффект обеспечивает системная профилактическая работа. Позже во весь голос о нашествии лугового мотылька заговорили во многих других регионах Казахстана, где возникла реальная угроза прямого ущерба для посевов, потери урожая. О том, что это далеко не безобидные вещи, явно говорит следующий факт. В средствах массовой информации на днях появились сведения, что сорные растения несут определённую угрозу даже в городской местности. Есть такое вредное растение – злостный сорняк повилика. С ним необходимо бороться не только на сельских угодьях, но и в крупных городах. Тоже повод для активных мер, не говоря о цикличных нашествиях известных вредителей.

Что касается союза современной науки и практики, в ТОО «ВКСХОС» есть ещё одно интересное направление. Связано оно непосредственно с экспериментами по внедрению биотехнологий. Для кого-то они окажутся в диковинку, но в высокоразвитых странах мира подобные научные разработки используются в широких масштабах. Об этом рассказал эксперт Гайнур Токтаров.

– Опытная станция уже четвёртый год сотрудничает с одним из крупнейших производителей биопрепаратов в Европе. На данный момент имеется результат, о котором мы можем рассказать и показать, – говорит эксперт. – В 2019-2020 годах у нас получены хорошие результаты по озимой пшенице, которая сегодня выставлена на стенде.

По его словам, во время проведения экспериментов возникали различные неблагоприятные условия для посевов на полях, приводящие к снижению урожайности. Однако применение биопрепаратов позволило озимой пшенице выжить в сложных обстоятельствах и обеспечить в итоге достойный урожай. Поэтому теперь идёт работа с рядом компаний по внедрению биотехнологий.

– Мы работаем с соей на Опытном поле, продолжаем сотрудничество с крестьянским хозяйством «Красный партизан» в Бородулихинском районе, – говорит Гайнур Токтаров. – Там проводим разные опыты по выращиванию подсолнечника. Кроме того, есть компании, работающие с нами по картофелю. Это известные сельхозпредприятия из Семея и Павлодарской области. С другими хозяйствами уже в нынешнем году начинаем внедрение технологий по защите именно озимых культур. «Биология» повышает у растений устойчивость к стрессам, способность к борьбе с распространёнными формами патогенов. Применение биотехнологий в комплексе с химическими препаратами даёт результат на производственном уровне.

АНАЛИЗ ПОЧВЫ

И ещё. Есть свои интересные «фишки» относительно использования удобрений. Руководство опытной станции считает, что работать «вслепую» сейчас просто недопустимо. По словам специалистов, почему хозяйства в большинстве своём используют сложные удобрения? Во многом потому, что не знают досконально, в чём конкретно нуждается земля, каких полезных веществ в ней не хватает. В итоге они вынуждены почти на ура вносить удобрения, чтобы как-то угадать методом проб, да не остаться в проигрыше. Хотя есть другие, «зрячие» методы и способы работы. Об этом информируют в испытательном центре ВКСХОС.

– Задачи нашего центра состоят в том, чтобы помочь фермерам и крестьянам в эффективном применении минеральных удобрений, – говорит руководитель испытательного центра Тлеуберды Калихин. – Если вы помните, два-три года назад оперативным планом Министерства сельского хозяйства РК было предусмотрено создание специального портала для мониторинга сельскохозяйственных угодий. В этом направлении мы проделали необходимую работу. В 2020 году аккредитовали агрохимическую лабораторию, то есть получили аттестат аккредитации. За период времени чуть больше года обследовали по нашей области около 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Как отмечает руководитель испытательного центра, область аккредитации довольно обширная. Имеется возможность определения 18 показателей химических свойств почвы. В том числе шесть обязательных, которые необходимы аграриям для получения разных субсидий.

– Работа у нас проводится с помощью современной техники, с использованием спутниковой навигации, – сказал Тлеуберды Калихин. – Вы можете с ней ознакомиться. Комплекс состоит из автомобиля, в котором имеется автоматический пробоотборник, бортовой компьютер, спутниковый навигатор. Компьютер оснащён специальными программами, позволяющими работать в системах, соответствующих данному профилю и задачам.

ЗАКОН БОЧКИ

Добавим, что взглянуть на автомобиль в самом деле интересно. Все приборы в нём размещены компактно, а работа с ними требует от людей специальной подготовки. Авто обладает при этом повышенной проходимостью, поскольку двигаться ему нужно в любых погодных условиях, по пересечённой местности, присущей для сельскохозяйственных угодий. И заняты на ней, как правило, молодые люди, имеющие к современной технике живой интерес и открытый доступ.

Специалисты утверждают, что в хозяйствах наиболее опытные агрономы держат в уме историю полей, а также севообороты, вынос полезных веществ из почвы. Однако они не могут знать всех нюансов. С помощью же новых технологий создаётся полная и ясная картина. Чего не хватает земле и что ей надо непременно дать сейчас – фосфор, азот, калий или что-то другое? Какое содержание гумуса, какие культуры нужно размещать, а какие нет? В общем, это своеобразный паспорт поля, необходимый для каждого крестьянского и фермерского хозяйства области.

Для ясности обычно рисуется деревянная бочка, где каждая дощечка обозначает полезное вещество для почвы. Если не хватает лишь одного компонента, то вода из бочки выльется поверх самой короткой дощечки. Тут не выручит даже избыток других составляющих по общему кругу.

Меир Токобаев

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Глубоковский район