Цифровая карта семьи

Слышала, что теперь можно оформить пособие на рождение ребёнка, не выходя из дома. Так ли это и как можно оформить все документы?

Айжан Исмаилова, Шемонаихинский район

Как было сообщено на недавнем совещании Министерства труда и социальной защиты, в республике готовятся запустить цифровую карту семьи. Это персонифицированная по государственным пособиям база. Она обеспечит реализацию права каждой семьи на получение тех или иных видов государственных гарантий в зависимости от состава семьи и степени благополучия.

С запуском цифровой карты семьи не нужно будет подавать заявление на получение пособий, так как их предоставление будет осуществляться в проактивном формате.

Разработан алгоритм работы цифровой карты. Так, семья, которая имеет право на получение государственной гарантии, получит СМС-уведомление от Министерства труда и соцзащиты с указанием того, что гражданин является потенциальным получателем пособия. Кроме того, в СМС-уведомлении ему будет предоставлено право на согласие или отказ от назначения государственной гарантии в проактивном формате. В случае согласия получателя производится назначение пособия, которое в последующем будет перечислено на счёт получателя.

Планируется с 1 сентября текущего года начать пилотную реализацию Цифровой карты семьи по отдельным видам госгарантий.