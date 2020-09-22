Цены под контролем 

Цены на социально значимые товары и общественный контроль за их образованием стали основными темами прямого эфира с участием председателя правления АО «СПК «Ертіс» Эльдара Тумашинова, организованного в рамках проекта ANTIKOR LIVE.

– В настоящее время реализация социально значимых товаров в областном центре осуществляется в 17 торговых точках СПК, – проинформировал он. – Функционируют 12, на стадии проведения конкурса 5 павильонов. В Семее – 11 павильонов (функционируют – 4, на стадии проведения конкурса – 7).

По словам спикера, в павильонах СПК реализация осуществляется без торговой надбавки. Все точки приведены в соответствие с требованиями. СПК на конкурсной основе предоставляет в аренду предпринимателям торговые павильоны. Кроме того, акиматами Усть-Каменогорска и Семея на постоянной основе проводится работа по заключению меморандумов с продовольственными торговыми предприятиями города для реализации продукции с минимальной торговой надбавкой. Заявку на участие в конкурсе по распределению арендных павильонов могут подавать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Главное требование к арендатору – реализация продукции регионального стабилизационного фонда ВКО по фиксированной цене.

Проведение конкурсных процедур осуществляется в соответствии с Правилами предоставления СПК торговых павильонов для предпринимательской деятельности на территории Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, председатель правления рассказал о ценах на товары, приобретенные в стабилизационный фонд ВКО в 2020 году.

Так, по решению Комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров в региональный стабилизационный фонд закуплено 2 200 тонн муки пшеничной первого сорта по цене 120 тенге за килограмм (цена реализации – 125 тг), 200 тонн макаронных изделий по цене 179 тенге за кило (цена реализации – 185 тг), 408 тонн шлифованного риса по 236 тенге (цена реализации – 255 тг), 60 тонн гречневой крупы по 281 тенге за кило (цена реализации – 290 тг).

Кроме того, закуплено 100 тонн капусты по цене 47 тенге (цена реализации – 55 тг за килограмм), 5 700 тонн плодоовощной продукции урожая 2020 года у местного сельхозтоваропроизводителя – ТОО «Агрофирма «Приречное» на общую сумму 370 443,0 тыс. тенге по цене 64,99 тенге за 1 килограмм (с учетом НДС и услуг по хранению). Это 2 400 тонн картофеля, 1 300 тонн капусты, 1 200 тонн лука, 800 тонн моркови.

По состоянию на 17 сентября объем запасов составлял 2477,07 тонны, в том числе: сахар 474,13 тонны, мука пшеничная 1-го сорта 1585 тонн, макаронные изделия (рожки) 136,82 тонны, рис шлифованный 270,96 тонны, крупа гречневая 10,16 тонны. Кроме того, по форвардным договорам закуплено 5700 тонн плодоовощной продукции на межсезонье 2020–2021 гг.

– Продовольственные товары, закупаемые в стабилизационный фонд ВКО, соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции, что подтверждается сертификатами соответствия при заключении договоров и приёмке продукции, – подчеркнул Эльдар Тумашинов. – Также каждый покупатель имеет право выбрать продукты, в случае если они по тем или иным причинам не соответствуют его ожиданиям, СПК принимаются оперативные меры по решению данных вопросов.

Проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» будет осуществлять постоянный общественный контроль, чтобы стоимость продукции стабилизационного фонда не превышала установленного порога.

Ерик Абитов