Цены на дизтопливо

Вступил в силу приказ Министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

Об этом сообщили в Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Восточно-Казахстанской области. Приказом установлен лимит на дизельное топливо.

Так, в Восточно-Казахстанской области и области Абай при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, – в объёме 100 литров в день по цене 260 тенге за литр. При предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, – в объёме до 300 литров в сутки по цене 260 тенге за литр. Остальным категориям лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо (летнее, межсезонное) будет отпускаться по цене 450 тенге за литр.

Как отмечается в пресс-релизе, специалисты департамента ежедневно проводят мониторинг цен и объёмов реализации дизельного топлива, а также просят предпринимателей соблюдать законодательство Республики Казахстан в области защиты конкуренции и не превышать утверждённые предельные цены на дизельное топливо.

Потребители, которые столкнулись с необоснованным отказом или превышением установленной предельной цены на дизельное топливо, могут обратиться в департамент по телефону (8)723241-31-60.

Мара Лившиц