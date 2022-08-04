Цены и тарифы в сравнении

Почти каждый день хожу в магазин за продуктами и вижу, как быстро меняются ценники на прилавках. А какова в целом по республике ситуация с ценами на продовольствие?

Ирина Косачева, Глубоковский район

По сообщению бюро национальной статистики Казахстана, инфляция в июле 2022 г. в годовом исчислении составила 15%, за месяц – 1,1%.

Цены на продовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, на платные услуги – на 9,2%.

На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок – 87,3%, лук репчатый – 71,7%, муку – 36,6%. Снижение цен наблюдалось на морковь на 29,6%, свеклу – на 25,2%.

Прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года (к июлю 2021 г.) составил 14,2%. Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства – на 23,5%, бытовые приборы – на 22,6%, строительные материалы – на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,1%, автомобили – на 15,2%, посуду – на 14,8%, текстильные изделия – на 11,5%, фармацевтическую продукцию – на 9,7%.

Цены на платные услуги за год (июль 2022 г. к июлю 2021 г.) выросли на 9,2%. Уровень цен на организацию комплексного отдыха вырос на 19,1%, услуги общественного питания – на 16,8%, здравоохранения – на 15%, санаториев – на 14,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13%, гостиниц – на 5,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%.

По словам директора департамента статистики цен Бюро Куанышбека Жакыпбекулы, в сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдается как повышение тарифов, так и понижение. «В июле т. г. по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 1,8%, а на центральное отопление – снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,3%, водоотведение – на 0,5%».