Цены, держитесь!

В регионе продолжается работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В рыночной экономике постоянно приходится иметь дело с ростом цен. Это связано, в первую очередь, с инфляцией, во-вторых, со спекулятивной деятельностью посредников.

В Восточном Казахстане, как и во всей стране, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева принимается ряд мер, направленных на стабилизацию цен на продовольствие и обеспечение доступности продуктов питания для населения.

О том, какая работа в регионе ведётся в этом направлении, мы рассказали в прошлом номере газеты «Рудный Алтай». Более детальная информация предоставлена Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

– Акиматам городов и районов дано поручение обеспечить пятимесячный запас продовольствия и своевременно проводить интервенции для недопущения случаев удорожания. Местными исполнительными органами проводится анализ обеспеченности населения области продовольственными товарами, – отмечает руководитель ведомства Ернар Мустафин.

По области утверждены пороговые значения на 19 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). В этом списке – мука пшеничная первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозёрный, весовой), картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар-песок белый, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное и кефир 2,5-процентной жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несолёное, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»), творог 5–9-процентной жирности.

На сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан регулярно публикуется информация об объёмах производства продуктов питания в области.

В целях насыщения внутреннего рынка региональными товаропроизводителями постоянно расширяется ассортимент продукции, оптовыми реализаторами обеспечиваются бесперебойные поставки импортных товаров.

Урегулировать ситуацию с продовольствием помогают заключённые меморандумы о применении минимальной, 7-процентной, торговой надбавки. На сегодня такие соглашения подписаны между акиматом области и 2 695 оптовыми реализаторами, сельхозтоваропроизводителями и торговыми объектами. Среди них такие крупные предприятия как Усть-Каменогорский маслозавод, ТОО «Багратион Улан», ТОО «ЭКО Агро», ТОО «Оскемен-кант», ТОО «Энпас».

Сдерживать цены также помогают социальные торговые точки.

– По области действуют 44 социальных магазина и 465 уголков, где основные социально значимые продовольственные товары реализуются с применением минимальной торговой надбавки. Местным сельхозтоваропроизводителям на постоянной основе предоставляются льготные торговые места для продажи собственной продукции без наценки, – рассказали в ведомстве.

В торговых объектах на регулярной основе проводится мониторинг цен с привлечением сотрудников местных представительных и исполнительных органов, Департамента по защите и развитию конкуренции. До сегодняшнего дня превышение пороговых цен не зафиксировано.

Регулирование цен осуществляется и посредством предоставления займов субъектам предпринимательства с встречными обязательствами по сдерживанию цен и через реализацию продукции по сниженным ценам из регионального стабилизационного фонда. Размер предельной торговой надбавки, как отмечают специалисты Управления, устанавливается в обязательном порядке, но не более 15 процентов от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

К слову, на бакалейные (мука, макароны, сахар, рис, яйцо, крупа гречневая, масло подсолнечное) и плодоовощные товары (картофель, морковь, лук, капуста) АО «СПК «Ертіс» предоставлены льготы для ТОО «Крупнофф», ТОО «Агрофирма Приречное», ТОО «Semey Qus». Продукция этих фирм продаётся по сниженным ценам в 49 торговых точках области.

– Реализация картофеля будет осуществляться до 15 мая, лука и моркови – до 1 мая, капусты – до 1 апреля. Вся плодоовощная продукция продаётся по 82 тенге за килограмм. Продукция бакалейной группы реализуется на постоянной основе, – заверили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

Бахыт Сарсембаева