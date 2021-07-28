Студенты и преподаватели Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова активно вакцинируются от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день 98,6 процента преподавателей и работников университета получили вакцину. Показатель вакцинированных студентов достиг 60,4 процента. Это лучший показатель по области, отмечает руководство высшего учебного заведения.

– Рады, что наши сотрудники и преподаватели, в особенности студенты, осознанно и активно идут на данный шаг. Мы, конечно, объясняем, что всеобщая вакцинация, как говорит наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, – единственный путь к восстановлению нормальной жизни и сохранению здоровья людей, – сказал ректор ВКУ имени

С. Аманжолова Мухтар Толеген. – Осенью обучение начнётся в офлайн-формате, сейчас вуз ведёт полную подготовку к новому учебному году. Строго будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Студентка третьего курса специальности «Педагогика и методика начального образования» Аяужан Ашимова не скрывает, что она, как и другие студенты, соскучилась по традиционной форме учебного процесса.

– Я оказалась в числе первых, кто получил вакцину в нашей группе. Перенесла её хорошо. Конечно, были характерные проявления – боль в мышцах, но сейчас чувствую себя очень хорошо. Уже получила второй компонент. Мои сокурсники также активно идут на вакцинацию. Уверена, что 1 сентября дружно начнём новый учебный год в традиционном формате, – поделилась Аяужан.

В университете запустили акцию-челлендж «ВКУ – центр сильного иммунитета». Студенты и преподаватели, которые уже получили вакцину, демонстрируют свой статус, используя специальную рамку для главного фото в социальных сетях, призывая своих друзей и знакомых защитить себя и близких от COVID-19.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников