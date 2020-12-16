Центр притяжения 

В посёлке Глубокое открыт Дом культуры имени Абая Кунанбайулы. В торжественной церемонии открытия, прошедшей с соблюдением всех санитарных требований, принял участие глава региона Даниал Ахметов.

Этого события в посёлке ждали давно. Новый Дом культуры с вместительным зрительным залом на 300 мест, большой сценической площадкой и мастерскими для проведения кружковых занятий несомненно, станет местом притяжения глубочан от мала до велика. Планируется, что здесь начнут свою работу такие кружки как «Мультимедийная журналистика», «Познаю технику и себя», «Пирография» (выжигание), по обучению детей традиционной стрельбе из лука, вязанию амигуруми, а также изготовлению изделий в техниках пэчворк, граттаж. Изюминкой Дома культуры, отличающей его от иных подобных учреждений, стал кинотеатр с самым современным оборудованием.

– Поздравляю вас с наступающим главным праздником государства – Днём независимости РК! Вклад каждого из вас в развитие страны неоценим и значителен. В течение последних 30 лет мы прошли большой путь. Пусть новый Дом культуры станет символом наших будущих успехов. Я рад, что мы построили для наших детей и внуков этот замечательный объект, – сказал Даниал Ахметов.

Символичным стало открытие бюста великого казахского философа и просветителя в сквере перед новым очагом культуры. Глава региона вместе с аксакалами возложил цветы к бюсту Абая Кунанбайулы.

Стоит отметить, что работы по благоустройству сквера возле Дома культуры начались в июле текущего года и были завершены точно в срок.

Глубоковский район