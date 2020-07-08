Центр притяжения молодых акынов

«Тастүлек», «Ақиық», «Тамшы» – такие названия носят объединения творческой молодежи Восточного Казахстана, желающей возрождать национальные традиции.

Руководитель творческого объединения «Тамшы», центра акынов «Ақиық» и класса молодых акынов «Тастүлек» Гульнур Зулкаршин рассказала об истории их создания, достижениях поэтов-импровизаторов Востока и возрастающем интересе молодежи к народному искусству.

Центр акынов «Ақиық» существует уже более пяти лет. Он создан на базе «Ертіс концерт» по инициативе поэтессы Гульнур Зулкаршин при поддержке областного Управления культуры, архивов и документации. В честь этого знаменательного события в учреждении организовали масштабный айтыс.

Название центра выбрано не случайно, оно имеет глубокий смысл: «ақиық» в переводе с казахского означает «орел». Эта величественная птица обладает по-настоящему железной хваткой. Основатели хотели, чтобы и его участники были такими же энергичными и сильными.

Сейчас в составе центра акынов 12 поэтов-импровизаторов в возрасте от 16 до 30 лет из областного центра и других районов области. Некоторые из них уже участвуют в айтысах республиканского уровня и показывают хорошие результаты. Другие молодые люди из числа студентов только начинают раскрывать секреты домбры и поэтического искусства.

Среди отличившихся – Ардабек Акбаба из Зайсанского района, Фархат Маратулы из Кокпектинского района, Еркин Куанышулы, Жулдызай Маратбеккызы, Аян Калымбек, Тилек Муратулы и многие другие.

Классу молодых акынов «Тастүлек» в этом году исполнится три года. Он создан при Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина, его посещают школьники в возрасте от восьми до 15 лет.

– Слово «тастүлек» переводится как «птенец орла». Как известно, у этого вида птиц небольшое потомство, всего один или два орленка. Зато они вырастают крепкими и могут противостоять суровому миру, – пояснила Гульнур Зулкаршин. – Суть названия в том, что в будущем наши птенцы станут могучими орлами.

Здесь учащимся школ города помогают раскрыть свой потенциал, научиться связывать слова и вплетать их в мотивы домбры, писать стихи. Кстати, сочинения юных поэтов уже публикуют в газетах и журналах.

Творческое объединение «Тамшы» этой осенью отметит первую годовщину. В его состав входят шесть команд из разных вузов и колледжей региона, в каждой из которых по 10-15, а в некоторых – по 40-50 участников.

Кстати, и тут в названии кроется особый смысл. В переводе с казахского языка «тамшы» означает «капля». Каждый из членов объединения является каплей – искусства или науки. Вместе они могут образовать мощную волну, которой все будет нипочём.

Здесь собираются молодые люди разных возрастов. У каждого из них свой неповторимый талант и своя цель. Сюда могут прийти и те, кто ни разу не сочинял стихи и не держал в руках домбру. Если у них есть определенные способности, то им обязательно помогут раскрыться. В иных случаях участникам подберут другое подходящее занятие.

Юные таланты «Тамшы» участвуют в айтысах, концертах, пишут стихи и прозу, поют, рисуют, практикуются в ораторском искусстве, то есть занимаются тем, что требует душа.

– Ребята стараются проявить себя с разных сторон, работают в команде, исправляют свои ошибки и учатся друг у друга, – говорит Гульнур Зулкаршин. – Раньше мы проводили собрания раз в неделю, проживающие в дальних районах приезжали раз в месяц. Организовывали айтысы, анализировали чужие выступления, на встречи приглашали таких известных акынов, как Абаш Какенов, которые раскрывали молодежи секреты импровизации.

В связи с введенным карантином, единомышленники из всех трех объединений общаются между собой посредством интернета и продолжают творчески развиваться.

Как отмечает их руководитель, молодым акынам всегда нужно находиться в поиске и много читать, иначе словарный запас не обогатить. Также важна постоянная практика. Оказалось, для студентов и работающей молодежи айтыс в области проводится намного чаще, чем для школьников. Поэтому этот вид народного творчества среди учащихся школ развивается не так стремительно. Соревновательный дух и мотивация смогут подстегнуть их интерес к состязанию импровизаторов.

Особое место в жизни не только акынов, но и всех казахстанцев, почитающих священный музыкальный инструмент, занимает Национальный день домбры.

– Домбра – это гордость казахского народа. В 2018 году Указ Елбасы Нурсултана Назарбаева об утверждении праздника – Национального дня домбры, стал для нас одной из самых приятных новостей. Это важнейший шаг на пути развития национальных ценностей, – считает Гульнур Зулкаршин.

В будущем планируется расширить центры притяжения молодых акынов и творческих ребят.

– Собирать людей вместе на одной площадке, находить общий язык с каждым из них – на деле не так просто, но огромное количество положительных моментов покрывает все трудности с лихвой. Тем более меня вдохновляет то, что мы вносим свой вклад в возрождение национальных традиций, – подытожила поэтесса.

Гульжан Естаева

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