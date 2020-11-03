Центр научных инноваций 

В ходе рабочей поездки в Восточный Казахстан заместитель Премьер-Министра РК ЕралыТугжанов посетил НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева», где ознакомился с научными разработками вуза.

В настоящее время университет является одним из крупнейших вузов страны, ведущим в регионе центром науки, образования и культуры, а также средоточием генерации новых знаний, инноваций, подготовки полиязычных инженерных кадров, востребованных на национальном и международном уровне.

Вице-министр ознакомился с лабораториями, где студенты вуза оттачивают своё мастерство. Учебно-производственные комплексы Festo, «Программирование контроллеров фирмы Mitsubishi Electric», «Программирование контроллеров фирмыSiemens», моделирующих работу разных видов технологического оборудования. Программно-аппаратные комплексы обеспечивают связь через Интернет рабочих мест студентов с лабораторным оборудованием университета. Всё это способствует овладению учащимися практических навыков для дальнейшей работы на автоматизированном производстве.

Благодаря лаборатории виртуальной и дополненной реальности разработаны практические занятия. Иммерсивныетехнологии позволяют студентам, занимаясь дома, проходить практические занятия, касающиеся разработки приложений дополненной и виртуальной реальности, получать навыки работы с аппаратно-программными комплексами. Студенты учатся создавать интерактивные приложения для мобильных устройств и печатную продукцию с элементами дополненной реальности.

Впечатляют итоги научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ВКТУ.

– В прошлом году завершилась трёхлетняя целевая научно-техническая программа, ориентированная на разработку новых видов продукции на ведущих промышленных предприятиях региона, выполняемая учёными нашего вуза. Было реализовано семь инновационных проектов, технологии которых будут применяться в горно-обогатительном производстве, металлургии, нефтегазовой отрасли, а также в медицине, – пояснил ректор университета Жасулан

Шаймарданов.

В частности, для сферы здравоохранения разработаны технологии производства из титана и его сплавов оборудования для магнитно-резонансных томографов, которые помогут проводить диагностику организма более качественно и достоверно. На базе университета запущено уникальное мелкосерийное производство высокотехнологичных медицинских имплантатов из сплавов тантала и ниобия. По заказу КАЗНИИ травматологии и ортопедии изготовлены первые опытные образцы медицинских имплантатов казахстанского

производства.

– Отрадно осознавать, что Правительство страны оказывает нашему вузу постоянную поддержку, создавая необходимую инфраструктуру для развития инноваций, – говорит ректор. – Это, несомненно, даёт стимул для дальнейшего развития отечественной фундаментальной науки.

Бахыт Сарсембаева