Центр духовного развития

Как в Семее готовятся к празднованию 175-летия Абая, проверил сенатор Дуйсенгазы Мусин, посетивший регион с рабочей поездкой.

Площадь имени Абая приобрела новый облик и стала любимым местом отдыха горожан. Аким Семея Ермак Салимов рассказал о проделанной работе. Несмотря на ограничительные меры, ремонтные работы на площади шли полным ходом и были завершены к юбилею поэта.

Преобразился и театр имени Абая. Директор театра Яков Горельников рассказал о проведенных здесь ремонтных работах. Исторический облик здания сохранен и модернизирован, ведется капитальный ремонт. Отремонтированы двери и окна, полы, лестницы и рамы, потолок и покрашены стены. Значительные изменения наблюдаются и на сцене театра. Здесь установлен кондиционер и увеличено количество света. Коричневый цвет на главной сцене сменился синим.

– На открытии сезона взору зрителей предстанет полностью обновленный театр, – отметил Яков Горельников.

В рамках визита Дуйсенгазы Мусин также посетил музей Абая. Заместитель директора музея Мейрамгуль Кайрамбаева рассказала о капитальном ремонте музея в рамках юбилея великого мыслителя. В настоящее время в музее продолжается ремонт. Для внедрения билетной системы внутри музея был установлен турникет. Первый зал в форме шанырака получит название «Времена года Абая».

– Следующие залы посвящены детству Абая, его образу жизни, его семье и его «Словам назидания». В последнем на стене изображены «Слова назидания», написанные на казахском, русском и английском языках. Здесь посетители смогут, можно сказать, получить благословение Абая. А на полках под названием «Дала әуені» представлены такие народные инструменты, как домбра, кобыз, шанкобыз, и любой, кто подходит, может услышать их мелодии. В зале «Становление Абая» на экране посетителям будут показаны воспоминания о великом Турагуле, – рассказывает Мейрамгуль Кайрамбаева.

Также планируется, что в музее будет открыт детский зал. Встречи и выставки будут проходить в старинном купеческом доме в здании музея. Отметим, что по поручению акима области Даниала Ахметова перед музеем будет установлен памятник мыслителю и его сыновьям.

– Впервые в стране будет установлен такой памятник. Это будет ценное произведение, посвященное 175-летию великого поэта. Я надеюсь, что обновленный музей Абая станет одним из центров духовного развития в стране, – сказал Дуйсенгазы Мусин.

К 175-летию Абая Семею обещали масштабное преображение: новый Арбат, отремонтированные площади города и центральный парк. Ряд объектов Семею планировали подарить казахстанские города и регионы. По поручению Правительства Республики Казахстан был сформирован перечень из 40 объектов на сумму более 6 миллиардов тенге. Однако некоторые области и даже столица отказались от обещанных подарков.

Так, планировалась реконструкция площади им. М. Ауэзова и набережной реки Иртыш. Акиматы Западно-Казахстанской области и города Нур-Султана эту работу не выполнили.

Кроме того, было предусмотрено 30 проектов благоустройства дворов и пять проектов благоустройства территории строящейся мечети имени Абая. Благоустройством 30 дворов должны были заняться представители Шымкентской, Павлодарской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской областей. Карагандинская, Акмолинская и Кызылординская области официально отказались от проекта, а Шымкентская и Жамбылская области уже приступили к работам. Павлодарская, Атырауская и Актюбинская области рассматривают возможность финансирования. Из Мангистауской области ответа пока нет.

Согласно проекту благо-устройства в ближайшее время во дворах будут обустроены детские и спортивные площадки, автостоянки, футбольные поля и места для отдыха местных жителей, а также заасфальтируют дорогу и проведут освещение.

В честь юбилея Абая Кунанбайулы акимат города Шымкента и городское управление строительства профинансируют работы на улицах Карменова, Рыскулова, Глинки, Чайжунусова, Павлова в Семее.

Вместе с тем в Семее появится пешеходная улица «Абай жолы». Напомним, Алматинской областью ведутся работы по созданию пешеходной зоны от перекрестка улиц Ауэзова и Селевина до мясокомбината. Выполнено уже 80 процентов работ. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на сентябрь. Проект «Абай жолы» – это пешеходная улица протяженностью 2100 метров. В проект также входит велосипедная дорожка протяженностью 1600 метров.

Осенью высадят около тысячи деревьев, а также установят семь стел со «Словами назидания» Абая. В целом на проект выделено более 600 миллионов тенге.

По благоустройству прилегающей территории строящейся 4-минаретной мечети заказчиками выступают Алматинская и Туркестанская области. Туркестанская область к работам приступила с 1 июня. В настоящее время работы ведутся по плану.

Стоит отметить, что подрядчики отдают предпочтение местным материалам при реализации всех проектов по благоустройству.

Флора Левина

Семей