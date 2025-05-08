Ценою жизни и счастья

Фронтовику, ветерану войны из села Бекалка (бывшая Фыкалка) Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области Садуакасу Кокобаеву в нынешнем году 5 апреля исполнилось бы 120 лет со дня рождения. На фронт его забрали в тяжёлом 1941 году, когда ему уже было 36 лет – возраст достаточно солидный для призыва в действующую армию.



У новобранца дома оставалась семья, за плечами – работа в колхозе, а его земляки, призывавшиеся в возрасте примерно 18 лет и в редких случаях уцелевшие на войне, да ещё дожившие до наших дней, сейчас только-только преодолевают столетний рубеж, что само по себе уже редкое счастье.

К сожалению, их остались лишь единицы в масштабах всей республики – на перекличке в боевом строю ветеранов можно перечислить буквально поимённо.



ХРАНИМЫЙ СВЫШЕ



Садуакас Кокобаев с честью и доблестью выполнил свой воинский долг, благополучно после Победы вернулся домой в октябре 1945 года, продолжил работу в сельском хозяйстве. Об этом рассказывает его младшая дочь Бакыт Кокобаева, которая по удивительному совпадению тоже родилась 5 апреля, как и её отец.



– Возможно, меня он назвал именно так, а не иначе, потому что выжить в страшной войне, возвратиться к своей семье, дать жизнь ещё троим детям, поднять на ноги и воспитать всех девятерых было настоящим счастьем, – признаётся дочь фронтовика. – Моё имя с казахского языка переводится как счастье, а люди военного времени познали истинную цену и счастью, и жизни.

Если вспомнить, в судьбе Садуакаса-аксакала, которого земляки лучше помнили по производному от его имени и уважительному Сәлде, было много как счастливых случайностей, так и логических закономерностей.



– Наш отец казался заговорённым от вражеских пуль и осколков, – вспоминает Бакыт Кокобаева рассказы ветерана. – Дважды пули задевали его, как говорится, по касательной, от чего на его теле остались заметные шрамы. В обоих случаях, наверное, только чудо его спасло, по-другому нельзя это объяснить: если бы чуть-чуть пуля изменила полёт, то пробила бы голову. Интересно, что с детства я хорошо запомнила дар отца заговаривать от сглаза, и если к нему обращались, то он всегда старался помочь людям, читал Коран.



По словам Бакыт Кокобаевой, фронтовик рассказывал, как однажды попал во вражеский плен, и его погрузили вместе с другими в холодный вагон, где он обморозил ноги. Видимо, выручили таёжная закалка и жизненный опыт, позволившие в безнадёжной ситуации воспользоваться народными средствами и способами лечения, но Садуакасу удалось спасти ноги.



ПО КРАЮ ПРОПАСТИ



Ещё раз боец оказался на волосок от гибели, когда фашист повёл его на расстрел, в чём можно было даже не сомневаться, поскольку из всей группы пленных выбор пал именно на Садуакаса, но опять помог случай.



«Под дулом автомата врага я мысленно уже попрощался с жизнью», – приводит слова ветерана его дочь. – «Подумал, что теперь смогу увидеться со своим старшим сыном Пазылагзамом (Состаем) только будучи на том свете. Вдруг подходит другой вражеский солдат, что-то говорит на немецком языке своему сослуживцу (что именно – непонятно), но мой расстрел не состоялся, а как это снова объяснить, если не помощью высших сил, к которым я обратился».



Ещё одним чудом можно считать освобождение фронтовика из плена, участие в Сталинградском сражении, а на территории Украины ему довелось биться с врагом на берегу Дона. Там он впервые увиделся и познакомился с легендарными донскими казаками, с которыми у него оказалось немало общего, включая особое отношение к лошадям. Военные дороги привели солдата из далёкого Казахстана в страны Европы, в числе которых была и Польша, о чём есть сведения в военной биографии Садуакаса, а на обратный путь домой понадобилось целых полгода после Победы.

По документам Садуакас Кокобаев родился в селе Чингистай Катон-Карагайского района ВКО, позднее он переехал в старинное село Бекалка, напрямую до которого через горы не так далеко, как в окружную. С новой землёй – исторической родиной мараловодства – навсегда окажутся связаны жизнь, семья, работа и судьба нашего героя, с перерывом на годы войны. В Бекалке он в разное время пахал землю, выращивал и убирал хлеб, пас овец, коров, а сильнее всего прикипел к табунному коневодству и приготовлению кумыса.



ДЕЛО ПРЕДКОВ



В лучшие годы в селе Бекалка кипела жизнь, панты маралов поставляли на экспорт. Как ключевое отделение совхоза «Верх-Катунского» населённый пункт заметно развивался, одно время здесь даже отсыпали дорогу и запустили рейсовый автобус. Местный кумыс был вне конкуренции, считался брендом, а всё благодаря труду и таланту Садуакаса-аксакала и членов его семьи, помогавших отцу. Если бы сегодня устроили конкурс на качество древнего напитка, вкусовые и полезные свойства, натуральность происхождения, то у нынешних потомков не имелось бы никаких шансов превзойти искусство дедушки Сәлде и его сына Состая.



– Долгие годы наша семья всё лето проводила на джайляу на вершине местной горы Метрей, – продолжает рассказ Бакыт Кокобаева. – Жили все в юрте, лошадей наши родители доили по старинке вручную – никаких доильных аппаратов, а животных не загоняли в станок, приучали к доению с земли. Лишь на ноги надевали доильщицы наколенники, привязывали отдельно жеребят, заквашивали напиток, взбивали тоже вручную, а это было тяжёлое занятие.



Управляющий отделением Турсынбек Домалаков, который увлекался верховой ездой и сам участвовал в скачках, забегах рысаков, высоко оценивал вкус кумыса Сәлде-аксакала, а ведь он перепробовал этот напиток во всех уголках района.



Рядом со стоянкой Кокобаевых находилась ещё юрта Бисолтана Кадырбаева (Бишока), который также вместе с семьёй выпасал своих лошадей и готовил хороший кумыс. И хотя прошло с тех пор много лет, земляки до сих пор о них помнят, как и об их чудесном напитке на основе таёжных трав. Сегодня дело предков продолжают сын и внук одной из старших дочерей аксакала Нагимы, проживающие в соседнем селе Аксу.



ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ



По откровению нашей собеседницы, джайляу находилось среди густого леса, где протекал ручей, поэтому с чистой водой для семьи и домашнего скота проблем не было, а любого путника, всадника, попросившего напиться, родители считали почётным гостем.



– Наш отец происходил сам из рода Сарыжомарт, что означает «светлый» и одновременно «щедрый», – говорит Бакыт Кокобаева. – Даже удивительно, как совпадало это название с его внешностью и характером, потому что он общался, угощал и знакомых, и незнакомых людей, обязательно приводил в дом, давал ночлег. Вообще, от природы он был очень музыкальным, играл на домбре. Даже на природе, бывало, найдёт и срежет растение в виде дудки, ножом проделает отверстия для пальцев, а потом извлекает звуки как на настоящем сыбызгы.



Музыкальным даром обладал и младший сын нашего героя Тлеухан, который без нот, на слух научился игре на гармони, а дворовый пёс под звуки инструмента тоже пытался составить компанию, но получалось только подвывание.



– Как самого младшего ребёнка отец всегда брал меня с собой, посадив позади себя на лошадь словно мальчишку, – добавляет Бакыт Кокобаева, – на джайляу, на сенокос, за вениками, ягодами, а их у нас всегда росло много – лесная клубника, малина, кислица (разновидность смородины), барбарика (жимолость лесная), малина, – а ещё кедровые орехи и многое-многое другое. В нашем селе почти все дети были прирождёнными наездниками, с детства были приучены к любому физическому труду и получили крепкую закалку.



БОЛЬШАЯ РОДНЯ



Напомним, что аксакал вырастил и воспитал девять детей: двух сыновей Состая и Тлеухана, дочерей Ажар, Магазию, Капизу, Нагиму, Бакты, Зейнеш, Бакыт. При этом первая супруга главы целой династии Кокобаевых, мать восьмерых детей Дарига Бухарбайкызы, к сожалению, заболела и ушла в мир иной в 1958 году. Ветеран войны и труда спустя некоторое время вновь создал семью, и его дальнейшей надёжной спутницей жизни стала Зигат Бектурганова, и у них в 1962 году родилась младшая дочь Бакыт, с которой и состоялся наш памятный разговор.



– Наш отец оформил пенсию в 1966 году, но продолжал свою работу в сов-хозе, – сказала она в заключение беседы. – Все дети давно выросли и нашли достойное место в нашем обществе, в свою очередь дали жизнь своим потомкам, их семьи тоже оказались многодетными, по давним традициям. Отцу удалось увидеть своих многочисленных внуков, а вот правнуки появились после, но он всё равно был по-настоящему счастливым.



Младшая дочь как педагог, учитель высшей категории преподавала в начальных классах, трудовую биографию посвятила работе с детьми в селе и городе, проживает сейчас в областном центре, находится на заслуженном отдыхе. В родном селе Бекалка сегодня осталось всего несколько домов и семей, давно уже нет старинного бревенчатого дома, где проживала их семья. Однако во многих сёлах и городах Казахстана живут люди, которые помнят о ветеране, как и не забывают вкус фирменного кумыса Сәлде и Состая Кокобаевых.

Меир Токобаев

Фото Меир Токобаев, из семейного архива Кокобаевых

