Ценой своей жизни

Президент Республики Таджикистан посмертно наградил казахстанского пограничника Раджана Батрканова.

По информации пресс-службы КНБ РК, Указом Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Раджан Батрканов награждён орденом «Спитамен» 1-й степени (посмертно).

– Братский народ Таджикистана помнит и чтит мужество, героизм военнослужащих Отдельного сводного стрелкового батальона, исполнявших воинский долг на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 2001 год, – говорится в сообщении.

Напомним, Раджан Армиевич Батрканов (1975–1994) воин-интернационалист, герой-пограничник. Он проходил службу в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона.

28 сентября 1994 года на участке Хорогского пограничного отряда произошло серьёзное боевое столкновение с более чем двумястами боевиками Хакима из таджикской оппозиции. Они пытались прорваться в районе стыка 5-й и 6-й пограничных застав в Висхорвское ущелье. В этом бою активное участие принял личный состав казахстанского Сводного батальона.

Боевики Хакима на девяти грузовых автомашинах и двух автомобилях УАЗ через районный центр Калай-Хумб устремились в направлении Хорога вдоль линии государственной границы с намерениями переправиться в Исламское Государство Афганистан. Передвижением колонны руководил боевик по прозвищу Чёрная рука (впоследствии Хаттаб – международный террорист).

Раджан Батрканов погиб, первым приняв бой на себя, в ожесточённой схватке с вооружёнными боевиками. Он ценою своей жизни спас сослуживцев и определил успех боя.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников