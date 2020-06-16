Ценные кадры

Педагогов из Абайского района наградили нагрудным знаком «Үздік жас маман».

Прошла ІV Республиканская олимпиада молодых специалистов, организованная КазНПУ имени Абая и лауреатом премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы сайтом Qaztest.kz.

В этом году она впервые проводилась в форме тестирования. Участвовали в ней молодые специалисты из общеобразовательных школ и дошкольных организаций образования с опытом работы до пяти лет. Им предстояло ответить на вопросы по педагогике и психологии, детской психологии, методике воспитательной работы.

Участников, набравших по итогам теста наибольшее количество баллов, наградили нагрудным знаком «Үздік жас маман» («Лучший молодой специалист»). Стоит отметить, в олимпиаде приняли участие более 6000 учителей со всей республики.

В число 150 награжденных педагогов вошли молодые специалисты из ВКО – учителя общеобразовательной Караульской гимназии Абайского района Айдана Байтусова и Адилет Муратов. Они достойно продемонстрировали свой уровень профессиональной подготовки.

Гульжан Естаева

Абайский район