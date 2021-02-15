Ценности мира и добра

Семинар-совещание по вопросам межэтнических отношений провели в Восточно-Казахстанской области.

Мероприятие прошло в рамках стратегических сессий Министерства информации и общественного развития РК. В нём приняли участие представители местных исполнительных органов, региональных САНК, общественных структур АНК, миграционной службы области.

Цель семинара-совещания – повышение профессионализма сотрудников акиматов, активизация информационной работы с акцентом на укоренении в общественном сознании общечеловеческих ценностей мира и добра, почитания старших, межэтнической дружбы.

В ходе мероприятия обсуждены несколько тем. В том числе единая концепция работы РГУ и КГУ «Қоғамдық келісім» со структурами АНК, реализация четырёх базовых проектов в межэтнической сфере, организация работ по вопросам адаптации и интеграции кандасов и другие.

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