Ценен вклад каждого

В Усть-Каменогорске состоялась встреча с молодёжью ветеранов, внёсших весомый вклад в развитие страны.

Не зная прошлого – будущее не построишь. Это высказывание как нельзя точно описывает важность тесного взаимоотношения поколений. Молодёжь, не обладая исторической памятью и не ведая о заслугах своих предшественников, не сможет построить сильное, развитое государство. Ведь в этом ключевую роль играет духовная связь поколений, возможность передавать ценности и давать наставления потомкам. Именно этому и была посвящена встреча ветеранов с молодёжью.

Отметим, что мероприятие прошло накануне празднования Дня Конституции Республики Казахстан и под эгидой 30-летия Независимости РК. Собравшиеся обсудили, чего удалось достичь за годы суверенитета, обменялись мнениями с ветеранами, трудившимися на благо страны в различных сферах и способствовавшими процветанию государства, поделились планами на будущее.

– Молодёжь не должна забывать о людях, которые внесли огромный вклад в развитие нашей Родины, – подчеркнула руководитель молодёжного общественного объединения «Улагат» Аяужан Ашимова. – И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, они принимают активное участие в общественной жизни, подавая пример молодому поколению.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева