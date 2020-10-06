Цена вопроса – жизнь 

Почти 20 тысяч тенге получают доноры иммунной плазмы в областном центре крови, где с июля текущего года продолжают заготавливать плазму для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Как подчёркивают в Восточно-Казахстанском областном центре крови, сейчас как никогда важна организация донорства крови и её компонентов, диагностических реагентов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству и безопасности материала. Особую роль играет заготовка иммунной плазмы, полученной от людей, переболевших КВИ.

– Мы обращаемся к тем, кто перенёс недуг, потому что эти люди могут стать незаменимыми помощниками врачей в борьбе против коронавируса, – говорит заместитель директора по медицинской части Восточно-Казахстанского областного центра крови Светлана Шмурыгина. – В такой плазме содержатся антитела, которые работают против вируса COVID-19. Поэтому эта плазма в определённый период называется иммунной плазмой. Если её перелить тяжелобольному пациенту с коронавирусной инфекцией, то он получит донорские антитела и возможность выиграть время до полной активации собственной иммунной системы, а также выработки своих антител. Таким образом, формируется пассивный иммунитет. Сдав в центре крови плазму, можно помочь как минимум сразу двум пациентам в тяжёлом состоянии. Вреда здоровью донора не будет, потому что сдача плазмы – это простой и безопасный процесс. До этого больной должен восстановиться дома в течение двух или трёх недель после выздоровления, как будет рекомендовано лечащим врачом. Также стоит отметить, что денежное вознаграждение за сданную плазму на сегодняшний день составляет семь МРП, или 19446 тенге. Для кого-то это тоже может стать стимулом для сдачи.

Стоит ли говорить, что центр крови оснащён по последнему слову техники, самым современным мировым оборудованием. В «Рудном Алтае» неоднократно писали о том, что здесь внедрено криоконсервирование эритроцитов для долгосрочного хранения, чтобы иметь стратегический запас на случай стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Также в центре внедрена технология инактивации вирусов, бактерий, простейших в плазме и тромбоцитах. Это новый уровень безопасности компонентов крови для реципиентов, ведь эта система снижает до 90 процентов посттрансфузионные реакции!

Немаловажным фактором является создание в центре комфортных условий для доноров. Передовые технологии донации крови и её компонентов, только одноразовые стерильные медицинские изделия, профессионализм персонала позволяют получить наилучший результат в борьбе с КВИ.

– На сегодняшний день в центры крови Усть-Каменогорска и Семея в общей сложности обратились 3900 человек, – говорит Светлана Шмурыгина. – Стоит отметить, что сейчас более активно привозят образцы крови из районов области. Однако после тщательного отбора отстранено 2857 доноров, сдать иммунную плазму смогли только 732 пациента. Таким образом, заготовлено 2187 доз иммунной плазмы. Потенциальные доноры предварительно сдают все необходимые анализы. Процедура эта стандартная, ничем не отличается от обычного забора плазмы. От одного донора можно получить 400–600 мл, или две-три дозы иммунной плазмы, а значит, спасти несколько жизней. Плазму подвергают вирусной инактивации и замораживают. В замороженном виде она может храниться в течение трёх лет при температуре ниже минус 25 градусов по Цельсию. Применяют иммунную плазму в условиях стационара, по показаниям, в зависимости от состояния больного коронавирусом.

Всем желающим стать донорами иммунной плазмы необходимо сообщить о своём намерении сдать иммунную плазму по телефонам: 8(7332)70-08-08; 8(7232)70-38-38; 8(705)752-09-64.

Ева Ким