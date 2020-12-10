Цена вопроса – 40 тенге 

Несмотря на то, что тема коронавируса за этот год уже набила оскомину, нас по-прежнему привлекают заголовки а-ля «Найдено дешёвое средство от COVID-19».

Такие новости во всех странах набирают хорошие просмотры, и пусть после прочтения люди несколько разочарованы или даже раздражены. Потому что чаще всего за этим завлекательным заголовком скрывается простая защитная маска… Да, та самая, что стоит 40 тенге.

Доказывать её «суперсилу» уже никому не нужно. Республика Казахстан покинула «жёлтую» зону, перейдя в более оптимистичную «зелёную», то есть низкого риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

– В зоне высокого риска, или в «красной» зоне, остаются два региона: Северо-Казахстанская и Павлодарская области. По сравнению с предыдущей неделей из «красной» в «жёлтую» зону, или в зону умеренного риска, переместились Костанайская и Акмолинская области, также в «жёлтой» зоне находятся Алматы, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Атырауская области, – рассказал Ерлан Киясов.

Кроме того, из «жёлтой» в «зелёную» зону переместилась Западно-Казахстанская область. Остальные регионы находятся в «зелёной» зоне.

За этими рокировками нет каких-то сверхмер, таких, например, как вакцинация или тотальный локдаун. Судя по всему, люди стали более дисциплинированы и информированы. Мы перестали воспринимать использование масок и соблюдение социальной дистанции чем-то навязанным, сделав это своим добровольным, пусть и вынужденным, выбором.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок в сторону ужесточения.

В новых советах ВОЗ говорится, что теперь маски нужно носить и на улице, если невозможно соблюдать безопасную дистанцию минимум в метр. Внутри помещений средства защиты нужны, если они плохо проветриваются. Эксперты организации также советуют воспользоваться маской, если вентиляция хорошая, но держаться на расстоянии не получается.

Изделия с клапанами на респираторах не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые сделаны из дышащих тканей.

ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, поскольку они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. В то же время лучше носить экран, чем ничего, добавили в организации.

Айгуль Биданова

Нур-Султан