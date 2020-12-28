Цена коррупции 

Высокопоставленные военные осуждены за получение взятки. Об этом сообщила Антикоррупционная служба ВКО.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области окончено уголовное дело в отношении начальника РГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» М. Хамзина и его заместителя Д. Муратова по факту получения взятки.

Они подозревались в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в сумме 1,8 миллиона тенге за подписание актов выполненных работ по договорам поставки стальной проволоки на сумму 57,4 миллиона тенге, заключённым между предпринимателем и РГУ «Главное управление расквартирования войск Вооружённых Сил РК» Министерства обороны РК».

– 10 декабря этого года приговором Военного суда Семейского гарнизона М. Хамзину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а Д. Муратову – на семь лет, он также пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе, – рассказали в пресс-службе Департамента Агентства РК по противодействию коррупции ВКО.

Ания Есмухамет

Семей